賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正式確認全新 VLE 純電廂型車將於 3 月 10 日在德國公開亮相，並同步釋出首張預告圖片，提前揭露量產車的車頭設計。從圖片來看，VLE 的日行燈採用醒目的星芒式排列，與先前發表的 Vision V 概念車高度呼應， 迎合 Mercedes-Benz 對未來世代的定義。

相較 Vision V 概念車帶有強烈未來感與誇張比例，量產版 VLE 的線條收斂得更貼近日常使用需求，但家族輪廓依然鮮明。Mercedes-Benz 也不諱言，VLE 象徵品牌正式邁入電動廂型車的新時代，不只是動力形式的轉換，而是從平台、空間與定位全面翻新。

VLE 是首款採用 VAN.EA 純電廂型車平台打造的量產車型。這套平台具備高度模組化與可擴充特性，未來可延伸出從基本多人座移動工具、商務接送車，到高級豪華接駁與大型物流車等多元產品線。

依照原廠釋出的初步資訊，VLE 將主打豪華轎車般的乘坐品質並結合 MPV 的實用機能。車內將提供最多 8 人座的彈性座椅配置，並導入橫跨整個儀表台的 MBUX Hyperscreen，搭載最新 MB.OS 作業系統，強調直覺操作與高度整合的數位體驗。同時，車艙內也會著墨於多樣化收納巧思，回應家庭與商務用戶的實際需求。

對於追求更高層級乘坐體驗的買家，Mercedes-Benz 也預告後續將推出定位更奢華的 VLS 車型，座椅數量進一步精簡，換上類似頭等艙的獨立座椅配置，並加入大型 4K 後座娛樂螢幕，鎖定專屬司機接送與高端商務市場。

從預告圖可見，VLE 車頭採用比現行 GLC EQ 更為放大的水箱護罩設計，搭配星芒造型日行燈，讓這輛大型廂型車在第一眼就具備明確辨識度。先前於寒帶測試中曝光的測試車也顯示，量產版將高度承襲 Vision V 的車身比例，車頂線條更低、側面曲線更立體，刻意避開傳統大型廂型車方正厚重的視覺印象。

動力層面，VAN.EA 平台預計提供單馬達與雙馬達配置，入門版本輸出約 268 hp，高階車型則可達約 470 hp，涵蓋從家庭使用到高性能取向的不同需求。電池容量推估介於 90 kWh 至接近 120 kWh 之間，最有效率的版本 WLTP 續航里程可超過 500 km，並全數支援 800V 架構，最高可對應 350 kW 快充功率。至於現行燃油廂型車產品，原廠也表示將持續販售，但會與 VLE 採用不同平台，產品定位相互不同。