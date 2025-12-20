ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正式確認全新 VLE 純電廂型車將於 3 月 10 日在德國公開亮相，並同步釋出首張預告圖片，提前揭露量產車的車頭設計。從圖片來看，VLE 的日行燈採用醒目的星芒式排列，與先前發表的 Vision V 概念車高度呼應， 迎合 Mercedes-Benz 對未來世代的定義。

相較 Vision V 概念車帶有強烈未來感與誇張比例，量產版 VLE 的線條收斂得更貼近日常使用需求，但家族輪廓依然鮮明。Mercedes-Benz 也不諱言，VLE 象徵品牌正式邁入電動廂型車的新時代，不只是動力形式的轉換，而是從平台、空間與定位全面翻新。

VLE 是首款採用 VAN.EA 純電廂型車平台打造的量產車型。這套平台具備高度模組化與可擴充特性，未來可延伸出從基本多人座移動工具、商務接送車，到高級豪華接駁與大型物流車等多元產品線。

依照原廠釋出的初步資訊，VLE 將主打豪華轎車般的乘坐品質並結合 MPV 的實用機能。車內將提供最多 8 人座的彈性座椅配置，並導入橫跨整個儀表台的 MBUX Hyperscreen，搭載最新 MB.OS 作業系統，強調直覺操作與高度整合的數位體驗。同時，車艙內也會著墨於多樣化收納巧思，回應家庭與商務用戶的實際需求。

對於追求更高層級乘坐體驗的買家，Mercedes-Benz 也預告後續將推出定位更奢華的 VLS 車型，座椅數量進一步精簡，換上類似頭等艙的獨立座椅配置，並加入大型 4K 後座娛樂螢幕，鎖定專屬司機接送與高端商務市場。

從預告圖可見，VLE 車頭採用比現行 GLC EQ 更為放大的水箱護罩設計，搭配星芒造型日行燈，讓這輛大型廂型車在第一眼就具備明確辨識度。先前於寒帶測試中曝光的測試車也顯示，量產版將高度承襲 Vision V 的車身比例，車頂線條更低、側面曲線更立體，刻意避開傳統大型廂型車方正厚重的視覺印象。

動力層面，VAN.EA 平台預計提供單馬達與雙馬達配置，入門版本輸出約 268 hp，高階車型則可達約 470 hp，涵蓋從家庭使用到高性能取向的不同需求。電池容量推估介於 90 kWh 至接近 120 kWh 之間，最有效率的版本 WLTP 續航里程可超過 500 km，並全數支援 800V 架構，最高可對應 350 kW 快充功率。至於現行燃油廂型車產品，原廠也表示將持續販售，但會與 VLE 採用不同平台，產品定位相互不同。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士VLE電動廂型車汽車新車貨車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【北檢全武行】「鮑魚大亨」落跑案！　「火爆子」推擋鏡頭副所長喝斥

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

賓士電動廂型車VLE預告3／10亮相2025-12-20

瑪莎拉蒂Grecale休旅升級6缸動力2025-12-20

福特推次世代F-150增程油電皮卡車2025-12-19

「鴻華先進官網上線」百萬有找電動車來了2025-12-19

快訊／鴻華先進7.8億收購納智捷2025-12-19

1,198萬起！「Aston Martin兩款雙門超跑」登台2025-12-19

「三菱新得利卡」日本開賣新台幣90萬2025-12-19

台灣「三菱國產新休旅」保發中心售價曝2025-12-19

福斯入門電動小車ID.Polo明年上市2025-12-19

新竹物流30輛中華ET35電動貨車上線2025-12-18

熱門文章

「鴻華先進官網上線」百萬有找電動車來了2025-12-19

快訊／鴻華先進7.8億收購納智捷2025-12-19

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

瑪莎拉蒂Grecale休旅升級6缸動力2025-12-20

賓士電動廂型車VLE預告3／10亮相2025-12-20

1,198萬起！「Aston Martin兩款雙門超跑」登台2025-12-19

福特推次世代F-150增程油電皮卡車2025-12-19

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

台灣「三菱國產新休旅」保發中心售價曝2025-12-19

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

相關新聞

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

福特推出「次世代F-150增程油電皮卡車」！續航力突破700英里

福特推出「次世代F-150增程油電皮卡車」！續航力突破700英里

福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

讀者迴響

熱門文章

台灣「百萬有找國產電動車」再加1！鴻華先進全新Bria車型規格曝光

台灣「百萬有找國產電動車」再加1！鴻華先進全新Bria車型規格曝光

快訊／鴻華先進7.8億收購納智捷！首款量產電動車Bria本月登場

快訊／鴻華先進7.8億收購納智捷！首款量產電動車Bria本月登場

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

1,198萬起！「Aston Martin兩款雙門超跑」登台　全球限量台灣已有車主

1,198萬起！「Aston Martin兩款雙門超跑」登台　全球限量台灣已有車主

福特推出「次世代F-150增程油電皮卡車」！續航力突破700英里

福特推出「次世代F-150增程油電皮卡車」！續航力突破700英里

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366