寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲寶嘉聯合全新桃園旗艦品牌中心於今日開幕，會中同步揭曉台北車展的重點新車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

寶嘉聯合今（22）日於全新桃園旗艦品牌中心舉辦開幕儀式暨台北車展陣容預賞活動，這間亞太第2座Stellantis Brand House由荃程汽車投資經營，集結旗下Alfa Romeo愛快羅密歐、Citroen雪鐵龍、Jeep吉普與Peugeot寶獅等4大品牌，一次可展出20輛新車，讓車迷能夠盡賞各式個性車款，會中不僅搶先揭曉3款將在台北車展首演的新車，寶嘉聯合更表示「將會是全場最多全新車款的品牌」。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲由荃程汽車投資經營的桃園旗艦品牌中心座落於桃園區龍壽街，提供4大品牌新車展示與試乘服務。

位於桃園區龍壽街的桃園旗艦品牌中心，設有充足停車空間，提供4大品牌的新車展示、試乘體驗與品牌體驗等機能，結合桃園授權服務廠、新北林口展示中心暨授權服務廠、以及試營運中的楊梅展示中心暨授權服務廠，為北台灣車迷提供完整服務網絡。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲Citroen即將迎來C3 Aircross，能在Berlingo之外提供更加主流的購車選項。

即將於12／31開跑的2026台北新車大展上，寶嘉聯合不僅有全場第2大的展區面積，也可望問鼎全場全新車款最多品牌，今天會中首先揭曉了3款重點新車，由Citroen的C3 Aircross打頭陣，全車採最新世代設計語彙，在主流中型休旅的尺碼上，同時提供5人座與7人座配置，並以頂級座椅與專利魔毯液壓懸吊系統提供高水準乘坐感受，動力則採新世代P2 Hybrid油電系統，以1.2升渦輪引擎，搭配48V馬達與6速濕式雙離合變速箱，帶來高效且充沛的輸出表現。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲C3 Aircross將會同步提供5人座與7人座的配置，預計會在2026年第3季正式上市。

另外2款新車，則是先前已在Alfa Romeo品牌發表會短暫亮相的Junior，且寶嘉聯合也宣布將會導入Ibrida油電動力、以及Elettrica 280 Veloce純電動車型，在家族化經典設計之下，也保有純正的愛快身手，其中電動車型更以「電動鋼砲」為定位，不僅有280匹馬力，底盤與操控配置更是好料堆滿，再加上20吋鋁圈、運動化外觀套件、賽車座椅與運動化多功能方向盤等，讓視覺氛圍與實際體感都全面拉滿。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲Junior會同步提供油電動力與純電動力車型，預計於2026年第2季正式上市。

