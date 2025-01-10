新「TOYOTA Hilux」現身等了10年的大改款！車頭致敬RAV4更好看

▲新一代TOYOTA Hilux現身測試，預計今年發表！（圖／翻攝自《creative311》）

記者徐煜展／綜合報導

日前TOYOTA才在泰國註冊「Hilux Travo」新商標曝光，如今已捕獲到實車證實大改款傳聞，作為TOYOTA旗下熱銷的皮卡車，新一代Hilux這次可是睽違10年的大改款，動向額外受到不少車迷關注！

▲新一代TOYOTA Hilux兩側頭燈組採用雷同RAV4造型。

台灣有在賣的TOYOTA Hilux準備迎來大改款，而泰國註冊的Hilux Travo將作為新一代車型命名，從最新曝光的測試車來看，新一代TOYOTA Hilux仍給人相當霸氣力量感，保桿上半部與LED頭燈，遠看頗有RAV4的錯覺，透過保桿重新雕塑下，新Hilux增添不少時尚精緻氣息。

▲後方線條變得俐落不少，貨斗載物空間有望比上一代車型放大。

新一代預計TOYOTA Hilux以現行IMV平台延伸升級，並非來自Land Cruiser的TNGA GA-F技術，並針對IMV平台作懸吊、底盤重新調校，在保有強調越野底盤剛性時，新一代Hilux將帶來更好的行路質感。

動力配置上，新一代TOYOTA Hilux預計會在泰國首發，當地將維持2.8升4缸柴油引擎，並搭配48V輕油電系統，至於其他市場上，日前TOYOTA已針對Hilux示範氫燃料電池原型車、EV電動版等各種新能源動力，未來不排除會出現電動版或氫能源的TOYOTA Hilux。