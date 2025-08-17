ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 對於南美市場的中型皮卡戰略進一步明朗，原廠已正式確認將於 2027 年在阿根廷當地投產全新世代 Amarok，並將導入混合動力系統，開啟品牌皮卡產品線的全新篇章。這款專為南美打造的 Amarok，與目前歐洲市場販售、基於 Ford Ranger 開發的版本完全無關，而是採用一套由中國大陸 SAIC 集團提供的車體平台進行聯合開發，成為 Volkswagen 在全球商用車策略中極具代表性的一步。

這款新車雖然延續 Amarok 名號，但架構已與第一代完全不同。事實上，現行 Amarok 雖仍在南美持續小改後販售，但未來將與新世代並行，定位上有所區隔。根據 Volkswagen 與阿根廷政府共同發表的最新聲明，全新 Amarok 將在位於布宜諾斯艾利斯省的 General Pacheco 工廠生產，整體計畫屬於原廠 5.8 億美元的在地投資項目之一。Volkswagen 阿根廷區總裁 Marcellus Puig 更早在 2025 年 4 月就曾透露，該車與 SAIC 的共同開發計畫已在緊鑼密鼓進行中。

設計面上，這款 Amarok 預料將大量承襲 SAIC 集團旗下 Maxus Interstellar X 的輪廓與架構，車長達 5,500 mm、軸距達 3,300 mm，並具備硬派梯形大樑結構，具備承載重型用途與越野潛力。儘管外觀將導入 Volkswagen 專屬的家族語彙，目前官方草圖顯示其採用貫穿式 LED 燈條、精緻化進氣格柵與更具肌理感的前保桿設計，並可能針對外觀鈑件與內裝細節進行本地化調整。

至於動力方面，這款 Amarok 將不僅限於傳統內燃機形式，Volkswagen 已明確表示將採用可對應多元動力形式的底盤平台，預期首波將導入混合動力系統。SAIC 所提供的架構已支援 2.5 升柴油動力、純電系統與混合動力架構，而 Volkswagen 的版本則會以油電並行為南美市場量身打造。與此同時，Maxus eTerron 9（Interstellar X 的電動衍生車）亦為此架構的實例，意味該平台未來還可能進一步推展至純電版本。

從品牌策略來看，Volkswagen 此舉並非個案，反而正是回應 Stellantis 在南美成功以中國平台打造 Fiat Titano、Peugeot Landtrek 與 Ram 1200 的策略。Volkswagen 顯然希望以更低開發成本、更快上市時程與更適合在地市場的設計，重回南美皮卡戰局的核心位置。

雖然這款 Amarok 僅針對南美市場生產販售，但其背後所代表的戰略模式包括平台共享、與中國大陸合作開發與聚焦地區市場需求的產品路線，預料將成為未來其他新興市場的重要參考模型。而 Volkswagen 對於 Amarok 這個名字的延續，也反映出原廠試圖在品牌與區域市場之間維持連結，並透過嶄新產品持續搶攻中型皮卡版圖。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

謝金燕火辣助陣　 性感坐上信大腿

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

賓利最強敞篷W12引擎超跑現身2025-08-17

Honda首款豪華電動性能休旅亮相2025-08-16

Lexus新世代概念跑車帥氣亮相2025-08-16

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

國產「MG G50 Plus」MPV試駕2025-08-15

熱門文章

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

Nissan「7人座MPV」傳小改款2025-08-15

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光2025-08-17

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

相關新聞

Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

通用汽車「砸8.8億美元在紐約生產新V8引擎」！供全尺寸皮卡＆休旅車

通用汽車「砸8.8億美元在紐約生產新V8引擎」！供全尺寸皮卡＆休旅車

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366