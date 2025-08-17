福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 對於南美市場的中型皮卡戰略進一步明朗，原廠已正式確認將於 2027 年在阿根廷當地投產全新世代 Amarok，並將導入混合動力系統，開啟品牌皮卡產品線的全新篇章。這款專為南美打造的 Amarok，與目前歐洲市場販售、基於 Ford Ranger 開發的版本完全無關，而是採用一套由中國大陸 SAIC 集團提供的車體平台進行聯合開發，成為 Volkswagen 在全球商用車策略中極具代表性的一步。

這款新車雖然延續 Amarok 名號，但架構已與第一代完全不同。事實上，現行 Amarok 雖仍在南美持續小改後販售，但未來將與新世代並行，定位上有所區隔。根據 Volkswagen 與阿根廷政府共同發表的最新聲明，全新 Amarok 將在位於布宜諾斯艾利斯省的 General Pacheco 工廠生產，整體計畫屬於原廠 5.8 億美元的在地投資項目之一。Volkswagen 阿根廷區總裁 Marcellus Puig 更早在 2025 年 4 月就曾透露，該車與 SAIC 的共同開發計畫已在緊鑼密鼓進行中。

設計面上，這款 Amarok 預料將大量承襲 SAIC 集團旗下 Maxus Interstellar X 的輪廓與架構，車長達 5,500 mm、軸距達 3,300 mm，並具備硬派梯形大樑結構，具備承載重型用途與越野潛力。儘管外觀將導入 Volkswagen 專屬的家族語彙，目前官方草圖顯示其採用貫穿式 LED 燈條、精緻化進氣格柵與更具肌理感的前保桿設計，並可能針對外觀鈑件與內裝細節進行本地化調整。

至於動力方面，這款 Amarok 將不僅限於傳統內燃機形式，Volkswagen 已明確表示將採用可對應多元動力形式的底盤平台，預期首波將導入混合動力系統。SAIC 所提供的架構已支援 2.5 升柴油動力、純電系統與混合動力架構，而 Volkswagen 的版本則會以油電並行為南美市場量身打造。與此同時，Maxus eTerron 9（Interstellar X 的電動衍生車）亦為此架構的實例，意味該平台未來還可能進一步推展至純電版本。

從品牌策略來看，Volkswagen 此舉並非個案，反而正是回應 Stellantis 在南美成功以中國平台打造 Fiat Titano、Peugeot Landtrek 與 Ram 1200 的策略。Volkswagen 顯然希望以更低開發成本、更快上市時程與更適合在地市場的設計，重回南美皮卡戰局的核心位置。

雖然這款 Amarok 僅針對南美市場生產販售，但其背後所代表的戰略模式包括平台共享、與中國大陸合作開發與聚焦地區市場需求的產品路線，預料將成為未來其他新興市場的重要參考模型。而 Volkswagen 對於 Amarok 這個名字的延續，也反映出原廠試圖在品牌與區域市場之間維持連結，並透過嶄新產品持續搶攻中型皮卡版圖。