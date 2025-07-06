Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover 於日前正式公開最新旗艦級車型 Range Rover Sport SV Black，這款車以全黑塗裝搭配極致性能組合問世，不僅外型風格強烈，其科技與速度表現更令人期待。

外觀方面，SV Black 採用 Narvik Black 高光烤漆，搭配同色碳纖維車罩與 23 吋鍛造鋁輪圈，整車僅存黑色元素。此外，車身、煞車卡鉗、四出排氣尾管與品牌徽章均同樣以亮黑處理，營造出如暗夜幽靈般的低調氣勢。

車內部分，全車選配 Ebony Windsor 真皮，輔以 Piano Grand Black 飾板與黑化踏板標識，維持內裝沉穩風格。SV Black 專屬門檻照明也成為車主身份象徵 。

性能核心則是 4.4 升雙渦輪 V8 引擎，搭配輕度混合動力系統，輸出最大馬力為 626 匹（約 466 kW），峰值扭力達 750 牛頓米。SV Black 在 0 到 96km/h 加速僅需 3.6 秒，極速更能達到 290km/h。

底盤技術方面，SV Black 配備 Land Rover 最新 6D Dynamics 主動懸吊系統，採用互連液壓避震搭配氣壓彈簧，可實時控制車身姿態並自動降低 15 公釐，以提升過彎穩定性與操控精準度 。制動系統則搭載碳陶瓷煞車片，對應前後輪乘一定厚度碟盤，並提供選配碳纖維輪圈以進一步減輕簧下重量約 41% 。

此外，SV Black 還搭載創新的 Body and Soul 座椅音響系統，能將音樂振動轉換至駕乘者身體，提升駕乘與聆聽體驗感。

SV Black 並非限量特別版本，而是主力產品線的重要新成員，預計將於 Goodwood Festival of Speed 展演（7/10–7/13），並於年底開放訂購，交車預計自 2026 年開始。