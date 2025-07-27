ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

圖文／7Car 小七車觀點

現行款 Suzuki Jimny 自問世以來，憑藉著方正硬派的外型與濃濃越野風情，早已成為改裝廠眼中的熱門素體。來自日本改裝品牌 Alpine Style 旗下的 Cal’s Motors，再次交出一套令人眼睛為之一亮的作品。這款名為 Beas+ L 的改裝計畫，以日本販售的五門 Jimny Nomade 為基礎，主打復古美式 SUV 風格，外型靈感明顯取自 Chevrolet K5 Blazer，從頭到尾都充滿經典氣息。

▲日本改裝品牌 Alpine Style 旗下的 Cal’s Motors 推出名為 Beas+ L 的改裝計畫，以日本販售的五門 Jimny Nomade 為基礎，主打復古美式 SUV 風格。

這次最大亮點之一，就是整個車頭換上全新鍍鉻水箱護罩與矩形 LED 頭燈，方向燈則獨立分離下移。原本的 Suzuki 廠徽也被 Cal’s Motors 字樣取代，搭配鍍鉻前保險桿與移位的霧燈設計，氣勢上與原廠配置判若兩車。車尾部分則走相反設計思維，原先為矩形的尾燈改為圓形 LED 光源，同樣鑲在專屬鍍鉻後保險桿中，整體復古感拉滿。額外升級選項還包括 Moon Chrome 輪圈與越野胎、備胎蓋造型重新設計，細節十分講究。

展示車塗裝為 Orca Black Pearl 2，未來官方也會提供更多色選。內裝部分則可選配皮革風格椅套、Cal’s Motors 地墊、Alpine 7 吋多媒體主機、升級音響與數位後視鏡，讓復古外觀與現代科技可以並存。雖然動力方面仍維持原廠設定，搭載 1.5 升自然進氣四缸引擎，具備 103 匹馬力與 134 牛頓米扭力，配上五速手排或四速自排變速系統，但 Cal’s Motors 也提供懸吊升高套件，讓整體離地高度與視覺氣勢更上層樓。

Beas+ L 完整改裝價格為 374 萬日圓（約新台幣 81 萬元），相較標準五門 Jimny Nomade 的 265.1 萬日圓（約新台幣 57 萬元）確實多出不少。不過，由於 Jimny 目前在日本本身仍處於供不應求的狀態，能不能先取得車輛才是關鍵。如果能接受三門版本的話，Cal’s Motors 推出的 Beas+ 改裝也同步提供，起價為 308 萬日圓（約新台幣 67 萬元），可謂復古迷的另類選擇。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

推薦閱讀

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

最新文章

「特斯拉最便宜休旅」要來了2025-07-28

雷諾入門級7人座印度推小改款2025-07-27

本田硬地瓜小改款美國市場亮相2025-07-27

勞斯萊斯最新客製化車敦煌壁畫上身2025-07-27

Suzuki五門Jimny變復古美式休旅2025-07-27

Audi全新概念跑車預告秋季問世2025-07-27

美國「新世代未來超跑」概念亮相2025-07-27

Audi S5試駕！文武雙全的家用熱血旅行車2025-07-26

「MG雙門電動跑車」印度開賣2025-07-26

【周焦點】國產小休旅現身、進口MPV開賣2025-07-26

熱門文章

三菱全新「7人座休旅售價公布」2025-07-26

【周焦點】國產小休旅現身、進口MPV開賣2025-07-26

台日合作「電動三輪車」延後上市2025-07-25

本田硬地瓜小改款美國市場亮相2025-07-27

雷諾入門級7人座印度推小改款2025-07-27

Suzuki五門Jimny變復古美式休旅2025-07-27

勞斯萊斯最新客製化車敦煌壁畫上身2025-07-27

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

Audi全新概念跑車預告秋季問世2025-07-27

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

相關新聞

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

通用汽車「砸8.8億美元在紐約生產新V8引擎」！供全尺寸皮卡＆休旅車

通用汽車「砸8.8億美元在紐約生產新V8引擎」！供全尺寸皮卡＆休旅車

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

TOYOTA堅持「電動車並非減碳唯一解」！多能源策略加大開發油電車

TOYOTA堅持「電動車並非減碳唯一解」！多能源策略加大開發油電車

讀者迴響

熱門文章

三菱全新「7人座休旅售價公布」台灣有望導入！1.5渦輪折合新台幣70萬

三菱全新「7人座休旅售價公布」台灣有望導入！1.5渦輪折合新台幣70萬

【周焦點】國產小休旅現身　福斯6人座MPV開賣　TOYOTA全新休旅將完售

【周焦點】國產小休旅現身　福斯6人座MPV開賣　TOYOTA全新休旅將完售

台日合作「電動三輪車」延後上市！2人座、有冷氣可望壓在30萬內

台日合作「電動三輪車」延後上市！2人座、有冷氣可望壓在30萬內

本田「硬地瓜小改款」美國市場亮相！車系誕生40周年增添3新色

本田「硬地瓜小改款」美國市場亮相！車系誕生40周年增添3新色

雷諾「入門級7人座Triber」印度再推小改款！換臉變帥＋內裝微升級

雷諾「入門級7人座Triber」印度再推小改款！換臉變帥＋內裝微升級

Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

勞斯萊斯最新客製化車型「敦煌壁畫上身」！東西文化交會美如藝術品

勞斯萊斯最新客製化車型「敦煌壁畫上身」！東西文化交會美如藝術品

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366