Suzuki五門Jimny「變身復古美式休旅車」！日改裝廠推帥氣改裝套件

圖文／7Car 小七車觀點

現行款 Suzuki Jimny 自問世以來，憑藉著方正硬派的外型與濃濃越野風情，早已成為改裝廠眼中的熱門素體。來自日本改裝品牌 Alpine Style 旗下的 Cal’s Motors，再次交出一套令人眼睛為之一亮的作品。這款名為 Beas+ L 的改裝計畫，以日本販售的五門 Jimny Nomade 為基礎，主打復古美式 SUV 風格，外型靈感明顯取自 Chevrolet K5 Blazer，從頭到尾都充滿經典氣息。

▲日本改裝品牌 Alpine Style 旗下的 Cal’s Motors 推出名為 Beas+ L 的改裝計畫，以日本販售的五門 Jimny Nomade 為基礎，主打復古美式 SUV 風格。

這次最大亮點之一，就是整個車頭換上全新鍍鉻水箱護罩與矩形 LED 頭燈，方向燈則獨立分離下移。原本的 Suzuki 廠徽也被 Cal’s Motors 字樣取代，搭配鍍鉻前保險桿與移位的霧燈設計，氣勢上與原廠配置判若兩車。車尾部分則走相反設計思維，原先為矩形的尾燈改為圓形 LED 光源，同樣鑲在專屬鍍鉻後保險桿中，整體復古感拉滿。額外升級選項還包括 Moon Chrome 輪圈與越野胎、備胎蓋造型重新設計，細節十分講究。

展示車塗裝為 Orca Black Pearl 2，未來官方也會提供更多色選。內裝部分則可選配皮革風格椅套、Cal’s Motors 地墊、Alpine 7 吋多媒體主機、升級音響與數位後視鏡，讓復古外觀與現代科技可以並存。雖然動力方面仍維持原廠設定，搭載 1.5 升自然進氣四缸引擎，具備 103 匹馬力與 134 牛頓米扭力，配上五速手排或四速自排變速系統，但 Cal’s Motors 也提供懸吊升高套件，讓整體離地高度與視覺氣勢更上層樓。

Beas+ L 完整改裝價格為 374 萬日圓（約新台幣 81 萬元），相較標準五門 Jimny Nomade 的 265.1 萬日圓（約新台幣 57 萬元）確實多出不少。不過，由於 Jimny 目前在日本本身仍處於供不應求的狀態，能不能先取得車輛才是關鍵。如果能接受三門版本的話，Cal’s Motors 推出的 Beas+ 改裝也同步提供，起價為 308 萬日圓（約新台幣 67 萬元），可謂復古迷的另類選擇。