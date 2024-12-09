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BMW「大改款120 M Sport」試駕！入門科技越級、變換車道輔助上身

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW全新第4代1系列上市就受到不錯迴響，官方也宣稱這是1系列首度提供最完整科技配備的改款。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

入門等於陽春？全新第4代大改款BMW 1系列（F70世代）將讓你改觀。新1系列一上市就接單破百張，155萬起的入手門檻不但比改款前的118i Edition Sport便宜12萬，配備上更是給好給滿，甚至試駕的120 M Sport連大7的變換車道輔助系統也搭載，也讓1系列首度具有最完整的科技配備，誰說豪華品牌入門車系就只是買牌子充面子？

試駕車型：
BMW 120 M Sport：183萬
選配：高光黑車頂（選配價2.3萬）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕的車型為120 M Sport，僅選配高亮黑車頂。

新1系列同樣維持UKL2前驅平台，不過官方表示在部分零件改採鋁合金材質下，前軸比前代車型減輕3公斤，同時也優化高速行駛穩定性，並且首度提供M跑車化懸吊系統（120 M Sport車型）免費選配升級。

車格上，1系列車長4,361mm、車寬1,800mm、車高1,459mm，比改款前加長42mm、加寬1mm，車高增加25mm，軸距則維持2,670mm不變，整體視覺上也更加放大。1系列也導入Neue Klasse新世代車款設計語彙，具有垂直／斜線造型水箱格柵，ADAS系統感應器也從下方移到中央，並在兩側設有雙鏡頭，全車系標配4眼造型光型變化LED頭燈，引擎蓋折線也仿效M4，在帥氣M Sport套件下更具備前掠姿態。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲1系列換上新世代Neue Klasse設計語彙，水箱護罩採垂直／斜線格柵，並且將ADAS傳感器位置移到車頭中央。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕的120 M Sport採舒適型懸吊，另外可免費選配更硬派的M跑車化懸吊系統。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲車尾的雙C型尾燈圖案也更鮮明，也是從這一代改款捨去車型名稱中的i，與電動車做區分。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲M Sport套件的黑色後下擾流，尾管則採隱藏式設計。

另外，1系列在C柱處也與5系列一樣，具有1字車系標示，側裙、後下擾流也採烤漆處理、加上新款尾燈圖案、隱藏式排氣尾管等，都讓新一代1系列更有豪華感。此次改款最大變化在座艙科技，1系列採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕，並搭載BMW Operating System 9影音系統，該影音系統採零層級概念，透過下方橫幅功能鍵、快捷選單，讓影音操作更直接。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲1系列也與5系列一樣，在C柱具有車系識別。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車選配高亮黑車頂，選配價為2.3萬。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲相較於車頭樣貌，新1系列的車尾視覺更令人印象深刻。

試駕車也具備AR擴增實境導航、智慧語音助理、HUD抬頭顯示器、360º環景影像輔助、手機數位鑰匙2.0等功能，其中AR擴增實境導航也是同級唯一搭載，加上15款氣氛燈的BMW 光影飾板、M款3色縫線儀表台，不僅讓1系列科技性大增、座艙質感也更出色。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統，並具有AR擴增實境導航，15款氛圍色的光影飾板也提升不少質感。

不僅如此，堪稱最完整科技配備的1系列，除了有Level 2駕駛輔助功能、自動倒車輔助（50公尺記憶）外，還具備大7、iX電動休旅的變換車道輔助功能，開啟自駕輔助系統後，只要輕撥方向燈桿，系統即可判斷是否能變換車道，以1系列也能享有這項科技配備，對於初入BMW品牌的年輕買家也具有極大吸引力。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲120 M Sport還具備變換車道輔助功能，主動車距定速控制系統可支援至210km／h，並具有自動倒車輔助（50m記憶）。

動力上，此次大改款1系列皆採1.5升直列3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統（僅M135 xDrive為2.0升4缸渦輪引擎）、7速雙離合變速箱，最大馬力達156匹／24.5公斤米扭力，靜止加速破百為7.8秒。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力心臟採1.5升直列3缸渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配7速雙離合自手排變速箱，具最大馬力156匹／24.5公斤米扭力。

憑藉著1系列的靈活身形、結合輕油電系統加持，即便156匹馬力加上雙離合搭配下，開起來十分暢快，加上M Sport方向盤握感出色、轉向犀利，在蜿蜒山路上也十分俐落。另外，試駕車並未選配M跑車化懸吊系統，僅配置舒適型懸吊，但整體設定適中，在保有乘坐舒適性上也能具有支撐性，私心認為已符合一般日常、小熱血使用，若講求硬派、更偏向賽道需求的買家也能免費選配升級。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在輕油電系統加持下，新1系列加速輕快，還可透過Boost撥片提供10秒衝刺，加上模擬聲浪也能很享受。

另外，在48V輕油電系統下，120 M Sport在方向盤左側也設有Boost撥片，可提供10秒衝刺輸出，切換至Sport模式下也有更明顯的模擬聲浪，給足聲光效果。儘管此次120 M Sport比改款前小漲2萬、且從2.0升4缸引擎換成3缸，但在輔助系統、科技性都更豐富、讓入門1系列也能享有高階車系的配備下，反而更對消費者具有吸引力。

▲BMW 120 M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲更豐富的科技配備與入手門檻，讓1系列對初入BMW品牌的買家具有更多吸引力。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車掀背BMW1系列F70大改款120M Sport變換車道輔助3缸雙離合進口入門德系

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