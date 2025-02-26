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改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、日本陸續上市小改款HONDA Civic喜美後，大陸東風本田也在近期釋出預告，新車將在3月1日上市，改款新喜美外型換上Type R象徵的運動化空力套件，大陸維持1.5升渦輪、2.0升油電雙動力，至於台灣市場則會在今年導入小改款新油電喜美！

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣今年有油電HR-V、改款新喜美正在籌備中。

台灣本田今年會有2款新車，除了油電HR-V外，另外1款就是小改款HONDA喜美Civic，實際上市行程規劃，有望在3月的台灣本田舉行的媒體活動中揭露。

話題回到東風本田釋出的最新HONDA喜美預告，從預告圖來看，大陸延續北美、日本造型，其車頭比照Civic Type R運動化，取消前霧燈設計，線條更簡潔俐落，讓改款新喜美展現更強、更有力量感的氣勢。

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸東風本田釋出小改款喜美Civic預告，預計3月1日上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸改款新喜美搭載最新HONDA Connect 4.0系統。

相較台灣單1的2.0升e:HEV油電配置，大陸喜美另還有入門的1.5升渦輪，現行售價12.99～18.79萬人民幣，折合新台幣58～84萬。

座艙配置上，大陸喜美將有專屬升級小確幸，除了擁有大陸專屬的車載系統，改款新喜美藉由小改款，搭載全新的HONDA Connect 4.0系統，支援先進的AI 助理互動、娛樂手機連結、當地的導航地圖等。

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