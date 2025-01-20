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賓士北美宣布「2月起可用特斯拉超充站」！超過2萬站點即插即充

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前於北美官方網站宣布，自 2025 年 2 月起，美國地區的 Mercedes-Benz 純電動車（BEV）用戶將可透過 Mercedes me Charge 服務，使用多達 20,000 座 Tesla 超充站進行充電；加拿大地區則預計於 2025 年稍晚開放此服務。此舉不僅顯示 Mercedes-Benz 對其充電網絡的持續投入，也反映了電動車市場中充電基礎建設合作的重要性。

本回 Mercedes-Benz 將北美地區 Tesla Supercharger 超充網絡納入其 Mercedes me Charge 的服務，可實現「即插即充」（Plug & Charge）功能，讓用戶僅需插入充電即可自動啟動充電並完成支付。此外，車輛將可接收免費的軟體更新，使充電功能與 Tesla Supercharger 無縫兼容。充電站的資訊，包括位置、可用性和價格，將透過 Mercedes-Benz 應用程式與車內 MBUX 資訊娛樂系統顯示，為用戶提供透明且高效的充電體驗。

而針對現有支援 CCS1 充電規格的電動車車主，原廠表示將可選購 Mercedes-Benz 認證的 NACS 轉 CCS1 轉接器，以支援在 Tesla Supercharger 進行快速充電。該轉接器預計於 2025 年第一季在美國授權經銷商上架，正式建議售價為 185 美元(折合新臺幣約 6060 元)，而加拿大市場則將於今年第二季稍晚推出，建議售價目前待定中。

Mercedes-Benz 北美執行長 Dimitris Psillakis 表示：「隨著我們純電車型的持續擴展，便捷的充電網絡對於優化車主體驗至關重要。納入 Tesla 的超充網路，並採用 NACS 標準，是 Mercedes-Benz 在電動車市場中重塑未來的重要一步。」

自 2025 年起，Mercedes-Benz 於北美地區新推出的純電車型將全面配備 NACS 充電接口，以免除使用轉接器的需求，進一步簡化充電流程。配合其純電車導航系統中的「電動智慧導航」，車輛能自動規劃路線，並提供充電站位置、即時可用性與費用等詳細資訊。

此舉是 Mercedes-Benz 近年積極構建充電生態系統的一環。2023 年 11 月，品牌在北美推出「Mercedes me Charge」高功率充電服務，提供高達 400kW 的快速充電站，並計劃於 2026 年覆蓋全美半數州。此外，與多家汽車製造商合作的 IONNA 聯盟，則預計於今年內啟用首批充電站，最終在北美地區增設超過 30,000 座高功率充電站，促進電動車普及率的提升。

Mercedes-Benz 此次整合 Tesla Supercharger 網絡及採用 NACS 充電接口標準，是品牌在電動車市場布局中的重要一步。透過提供更多元且便利的充電選項，不僅提升了用戶體驗，也顯示品牌在電動車基礎建設中的積極參與。此舉將進一步強化 Mercedes-Benz 在北美市場的競爭力，同時對推動電動車普及等層面具有長遠意義。

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