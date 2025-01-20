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電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

原本將於2026年課徵的電動汽機車牌照稅，目前確定將延長至2030年12月31日後實施。（圖／達志／美聯社）

▲原本將於2026年課徵的電動汽機車牌照稅，目前確定將延長至2030年12月31日後實施。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

為推動電動車相關產業發展及國發會「2030年市售電動車達30%」政策，依現行《使用牌照稅法》第5條，目前電動汽機車牌照稅為「免繳」狀態，不過緩徵期限僅到今年為止，不過財政部與經濟部已達成共識，電動車牌照稅免徵優惠將延長至2030年12月31日。對此，有網友留言表示，「開油車的不是人嗎？」

針對「電動車徵收牌照稅標準」，2010年制定時以「馬力」為基準課稅，現行市售電動車若按照此標準計算，動輒會被課徵同等級油車數倍的牌照稅，每年甚至上看11萬元，引發大批電動車主擔憂。

台南市立法委員林俊憲表示，有不少電動車主認為繳稅合理，但問題出在標準，如果按照現行法規直接課稅，「自己的愛車每年可能得付出比同等級油車高數倍的牌照稅，非常不公平。」

林俊憲進一步分析，現行《使用牌照稅法》附表中的電動車課稅標準，以馬力分級距，是10多年前電動車技術尚未成熟時就制定。但現在技術成熟，電動車馬力充足，若按此標準，有大量電動車會被課徵到上看11萬的牌照稅，相比現有市場油車排氣量大多介於1.8至3.0公升，牌照稅僅約1.1萬至2.8萬之間，有相當大的落差。

他也補充，原本初衷要修訂牌照稅課徵標準，油車、電車一視同仁，但考量政府目前正在推行「2030年市售電動車達30%」的目標，而現有電動車也僅佔740萬輛乘用車中的1%至1.5%，對稅基影響不大，因此決定改朝延長緩徵方向推動。

林俊憲說，隨著電動車數量成長，未來勢必有正式開始課徵牌照稅的一天，但現行以馬力為標準的課徵方式顯然不是可行做法，他也於會議中要求各機關於正式恢復課徵1年前開始研究。

目前財政部與經濟部已達成共識，電動車牌照稅免徵優惠將延長至2030年12月31日。消息一出，許多網友紛紛留言表示不公平，「瞎，直接延後五年太扯」、「買得起電車繳不起稅」、「覺得油車電車都應該要收稅，如果稅制合理的話啦」；不過也有網友認為，「每次經過充電站人少到覺得會倒」、「台灣買電車都沒什麼補助了，還要收稅，可以參考其他國家補助」。

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關鍵字：電動車電車牌照稅免稅2030延後油車汽車新車

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