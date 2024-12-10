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陳傑憲愛車「Suzuki Jimny台灣完售」！未來恐絕版不再引進

▲台灣原廠Suzuki Jimny本周將交付最後6輛，功成身退告別台灣市場。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣原廠Suzuki Jimny本周將交付最後6輛，功成身退告別台灣市場。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

台灣棒球英雄陳傑憲隊長愛車的Suzuki Jimny，這次二度告別台灣市場，現行款未來恐不再引進，近來經銷商消息表示，最後6輛Jimny預計在本周交付完畢，這6輛可能成為最後在台的原廠絕版車。

▲台灣原廠Suzuki Jimny本周將交付最後6輛，功成身退告別台灣市場。（圖／翻攝自Suzuki）

▲陳傑憲身為Jimny車主，日前更逗趣表示改車都需經過老婆大人同意求來的。（圖／翻攝自陳傑憲IG）

陳傑憲隊長愛車Suzuki Jimny，是2019年導入的第4代大改款車型，在台灣銷售可是一波三折，歷經CAFÉ排放機制在2021年時一度暫停銷售，後續於2022年重啟接單，但已經確定在今年與台灣車迷告別，官網已經下架，現行款未來恐不再引進。

關於台灣Suzuki Jimny二度退場，原廠並未透露主因，但估計仍是與CAFÉ制度脫不了關係，業界亦有消息表示，因受到日本產能調度影響離開台灣，未來台灣Suzuki Jimny是否會重新開放訂車，一切都還是未知數。

▲台灣原廠Suzuki Jimny本周將交付最後6輛，功成身退告別台灣市場。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣原廠Suzuki Jimny本周將交付最後6輛，功成身退告別台灣市場。（圖／翻攝自Suzuki）

▲5門Suzuki Jimny仍有不少水貨商私下引進。

作為最後一批的台灣Suzuki Jimny，經銷端消息表示，最後6輛將在本周交付完畢，未來台灣想要再看到Suzuki Jimny，可能得等到第5代車型，或是近期水貨商引進的5門版本，日前水貨商開價5門Jimny價格為138萬，比台灣原廠3門84.9萬貴上不少。

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