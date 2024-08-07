Nissan、HONDA合作開發「大改款7人座MPV」！Odyssey有望推出雙生車

▲HONDA、Nissan、三菱日前宣布聯手合作，有望催生出Odyssey雙生車。（圖／翻攝自Nissan、HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本Nissan、HONDA、三菱等日系品牌宣布合作，引起高度關注，內容計劃不只限於電動車，也包括未來三方旗下油車技術，近來日本已有風聲流出，期待已久的大改款Nissan Elgrand，有望藉由這次合作，用上HONDA Odyssey資源，讓Nissan Elgrand與HONDA Odyssey結為親家！

▲藉由合作能加速新一代Nissan Elgrand開發進度，有望在明年東京車展現身。

Nissan Elgrand屬於品牌旗艦MPV代表，定位在Serena之上，與TOYOTA Alphard為直接對手，現行款第3代於2010年登場，銷售數十年至今，原廠正在籌備久違的第4代大改款，新一代車型有望與HONDA合作打造，讓不少車迷相當期待。

基於三方合作關係，未來Nissan Elgrand、HONDA Odyssey、三菱Grandis能共享更多資源，藉由合作壓低製造成本，讓三方油車能享有更有競爭力的價格優勢，而Nissan Elgrand日本經銷端已有不少風聲流出，可能會選在明年的東京車展作發表。

第4代Nissan Elgrand將針對外觀、內裝、平台、動力等大工程換血，動力配置將採2.0升4缸渦輪，而另有1.5升渦輪結合e-Power油電，並結合HONDA Odyssey擅長的車室空間規劃。