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改款「新HONDA Civic喜美」泰國預告8月發表！渦輪、油電雙動力

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、日本市場後，泰國也即將迎來小改款HONDA Civic喜美，泰國預告8月23日發表，以4款車型開始預接，提供1.5升渦輪、2.0升油電2種動力配置，小改款Civic透過外觀、內裝升級看起來更有料！

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲改款新HONDA Civic車頭換新辨識度更高，配上RS套件更兇狠。

台灣於2023年進口引進的HONDA Civic，採2.0升油電139.9萬販售，近來在北美、日本、東南亞頗受歡迎的HONDA Civic，陸續完成小改款上市。泰規HONDA Civic提供e:HEV RS、e:HEV EL+、EL+等4款車型，實際上市價格將在8月23日公開。

改款新HONDA Civic著重於車頭修飾，左右前下擾流進氣孔變得更搶眼，配上六邊形的新式水箱護罩，與下方進氣網作呼應，配上招牌的RS運動化套件，新HONDA Civic視覺更兇、更威風。

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲改款新HONDA Civic泰國預告8月底登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲螢幕維持9吋樣式，改款導入Google系統，換上全新的10.2吋數位儀錶。

內裝配置換上全新的10.2吋數位儀錶，能更清楚顯示檔位、轉數等豐富資訊，讓駕駛更容易掌握，與9吋多媒體螢幕配合，仍有不錯的科技感，9吋多媒體螢幕結合Google系統，不需手機連結，就能享有更便利的APP服務。

相較於台灣單1油電配置，泰規Civic多了1.5升渦輪，可輸出200匹馬力、26.5公斤米扭力，至於油電仍繼續提供，採2.0升自然進氣，搭配電動馬達，繳出184匹馬力、32.1公斤米扭力。

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