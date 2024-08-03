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【周焦點】國產7人座MPV現身　7月銷量　新政策拍板MG、大通恐衝擊

▲一周焦點

▲裕隆送測大通7人座，最快9月上市；7月銷量排名洗牌；經濟部新政策MG、大通恐受衝擊。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周新車最大亮點，醞釀已久的上汽大通MPV，由裕隆送測正式曝光，最快9月與台灣消費者見面；7月最新銷量出爐，MG HS人氣下滑，HONDA CR-V雪恥成功；經濟部政策拍板，最新零件自製率，將衝擊MG與即將上市的台灣大通！

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▲裕隆送測大通G50 Plus MPV，未來應會以台灣大通對外溝通上市。

HONDA Odyssey、TOYOTA Previa退場後，台灣大型7人座MPV幾乎被Hyundai Custin拿下，不過接下來市場將迎來話題十足的競爭對手，籌備已久的上汽大通G50 Plus MPV於環境部送測曝光（連結），裕隆送測為1.5升渦輪車型，目前銷售端正在招兵買馬、展間同步裝潢，預計最快9月登場。

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▲TOYOTA Corolla Cross唯一突破4千輛車款奪冠，LEXUS NX豪華品牌擊敗眾多國產車拿下第3名。

7月汽車銷量有不少亮點（連結），TOYOTA Corolla Cross、RAV4、Yaris Cross依然是榜上熟面孔，不過趕在農曆鬼月前衝刺，Corolla Cross聲勢驚人，一舉繳出4,393輛銷量，LEXUS NX更以1,554輛成為奪季軍，人氣超越不少國產車；本月MG HS人氣略下滑，差一點就被擊落榜外來到第10名；排名第7的納智捷n7擊敗特斯拉大軍，連續4個月破千銷量，以1,010輛奪得台灣7月電動車銷售寶座。

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▲政府新制拍板，針對大陸品牌祭出更嚴苛的零件自製率要求。

政府出手干預防止大量陸車壓境，經濟部於8月1日實施「在地化供應鏈合作價值比率要求」（連結），針對國產車執行更嚴苛的零件自製率保護台灣汽車工業，依年度要求提高零件自製比率，最高達到35%，以防未來其他大陸車以低價策略攻佔台灣市場，此新制祭出，MG、大通首當其衝。

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▲Skoda Enyaq開始接單，預計8月正式發表。

期待已久的Skoda首款電動車來了（連結）！Skoda Enyaq展開預售，共有Enyaq 85／Enyaq Coupe 85（限量130台）、Enyaq Coupe RS（限量130台）等車型，售價自163.8萬元起。

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▲人氣女星李多慧再為光陽站台，現場多款新車熱鬧齊聚。

光陽60週年有不少亮點（連結），會中共帶來5款新車，並再次請到李多慧為全新女性車款「Yogurt優格」代言助陣，而另外4款新車分別是定位在道路跨界拉力白牌旗艦CV-R2、黃牌跨界ADV速克達CV-R5、可充可換白牌最強電車MIG 9、以及再度進化的紅牌電動重機RevoNEX，這4款新車除了是60周年的重磅亮點外，也將會是今年EICMA米蘭車展光陽展區的主秀車款。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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