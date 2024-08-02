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改款「新三菱Outlander」預告登場！內外升級搭新油電對決TOYOTA RAV4

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

一如日本媒體爆料，改款新Mitsubishi三菱Outlander即將登場，首度釋出預告透露改款方向，新Outlander將針對外觀、內裝整容換新，並預計換上電池加大的新油電系統，來與TOYOTA RAV4、HONDA CR-V繼續一搏！

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

▲新Outlander整容有感，並換上更霸氣的新20吋鋁圈。

從預告圖觀察，新三菱Outlander變帥、更吸睛，新設計的狹長LED頭燈，配上更立體感十足的保桿線條，結合氣勢更足的新水箱護罩，新Outlander較舊款來得更有記憶點，同時新鋁圈造型也曝光，採用具有延伸放大感的20吋新鋁圈。

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

▲改款新三菱Outlander首度釋出預告，預計今年秋季發表。（圖／翻攝自三菱）

▲內裝換上新12.3吋螢幕，搭上Yamaha合作的新音響。

內裝上與雙生車Nissan X-Trail看齊，從原本的9吋螢幕，升級新的12.3吋樣式，並與12.3吋儀錶搭配，新Outlander音響系統與Yamaha合作，同時座椅也採用更具質感的棕色皮革，整體搭配下，視覺、觸覺、聽覺要給人不一樣的新鮮感。

改款新Outlander PHEV插電式油電將進行有感升級，目前資訊尚未透露，現行款以2.4升引擎，結合雙電動馬達與20kWh電池組，擁有248匹綜效馬力、61km純電續航力，小改款將針對電池容量升級，並能增加續航力里程，對手直指TOYOTA RAV4 PHEV而來！

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