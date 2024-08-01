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「納智捷n7」7月銷量奪電車冠軍！連續4個月掛牌突破千輛　總會員破3萬

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▲納智捷n7最新7月銷量出爐，達成連續4個月破千銷量里程碑。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

台灣7月新車銷售陸續出爐，納智捷n7再度繳出漂亮的成績單，7月總銷售達1,010輛，拿下台灣7月電動車銷售冠軍，加上上個月n7再度宣布99.9萬入門款回歸，銷售人氣持續高漲！

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▲納智捷n7 7月繳出1,010輛。

6月台灣電動車銷量，前3名銷量分別為特斯拉Model Y 2,142輛、Model 3 1,456輛、納智捷n7 1,031輛，7月特斯拉Model 3、Model Y交車熄火，數量分別為215、413輛，納智捷n7以1,010輛拿下7月電動車銷售冠軍。

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▲原廠祭出試駕n7新福利，要來吸人氣搶訂單。

近來納智捷n7動作頻頻，7月1日宣布99.9萬入門款回歸，7月29日釋出有感的OTA大更新，相信能再為n7凝聚更多聲量與銷售，7月銷售再創好成績，品牌更宣布n7總會員潛在車主突破3萬，為加速新能源交通普及、降低普羅大眾進入門檻，特別逆向操作，在體驗中心相對有餘裕的時機限時推出「純電體驗月」全面開放一般大眾來店試駕，若繳交千元成為尊榮會員不但能提前預約熱門試駕時段、還能選擇專屬的「1日深度試駕」(定價3,800元)，體驗後再享1000亮點。

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