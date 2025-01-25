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【周焦點】本田7人座MPV送測　TOYOTA第6代RAV4雙生車現身　小改款CR-V

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離台灣農曆新年只剩幾天，不少車廠開始集氣為年後作準備，不過國外已經有不少重點新車陸續曝光，包含第6代大改款TOYOTA RAV4雙生車疑似搶先流出，另日本Corolla Cross也將迎來最新的小改款！

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

▲新HONDA Odyssey多款新車環保局送測。

本周國內市場相較上周顯得稍微冷清一些，近來環保局出現HONDA Odyssey 7人座MPV多款車型送測（連結），不過可惜的是，送測為美規版本，為台灣本田原廠導入機率不高，推測是外匯商水貨為美規的小改款導入作準備。

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

▲RAV4雙生姊妹車Wildander曝光大改款造型，導入雷同Camry、Prius最新家族設計。（圖／翻攝自微博）

離第6代大改款TOYOTA RAV4更進一步，大陸市場已有最新消息流出，作為RAV4雙生車的廣汽豐田Wildander外觀提前流出（連結），並預計會在今年的4月上海車展首發，那麼合理推測第6代RAV4也預計會在差不多時間內問世。

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

▲日規TOYOTA Corolla Cross預計今年5月推小改款。

日本TOYOTA Corolla Cross即將迎來有感的小改款（連結），事實上，日規早在2023年時推出改款，時程比台灣、泰國亞太規更早，而作為2025年迎來新戰力，日規TOYOTA Corolla Cross有望換上亞太規最新造型，並針對內裝配備升級。

▲本周不少國外有重點新車蠢蠢欲動，包含第6代RAV4、日規TOYOTA Corolla Cross即將推改款。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款HONDA CR-V預計今年見。（預想圖／翻攝自Youtube@AutoYa）

備戰即將來襲的第6代TOYOTA RAV4，HONDA原廠確認今年將推出小改款CR-V（連結），其北美有望上半季登場，並還有驚喜的CR-V TrailSport越野版，預計採2.0升油電的CR-V TrailSport，不僅省油，還多了更強的地形越野能力。

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