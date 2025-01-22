改款「新HONDA CR-V」今年見！外觀更帥還能越野過招第6代RAV4

▲HONDA北美原廠計劃今年推出小改款CR-V。（預想圖／翻攝自Youtube@AutoYa）

記者徐煜展／綜合報導

強敵TOYOTA RAV4預計今年派出第6代大改款，作為同級HONDA CR-V也不是吃素的，北美原廠日前已表示，計劃在今年釋出小改款CR-V備戰，更會新增TrailSport越野版，讓改款新CR-V不僅帥度暴增還能越野！

▲小改款CR-V將新增TrailSport越野款。

國外釋出小改款HONDA CR-V預想圖，並帶來TrailSport越野版先讓車迷聞香一下，事實上，北美HONDA CR-V去年創下亮眼的銷售成績，為品牌銷售打了一劑強心針，並讓接下來改款HONDA CR-V作為2025年重點車款其中一環！

北美原廠不只要推小改款HONDA CR-V，更計劃將CR-V納入TrailSport越野子品牌系列，以過去TrailSport產品動向來看，CR-V TrailSport將擁有更帥氣、粗獷的越野套件加持，並在底盤懸吊重新調校，讓CR-V TrailSport具備更強的地形穿越能力。

▲北美CR-V油電相當暢銷，小改款仍會以2.0升油電作主力。

全新的CR-V TrailSport即將誕生，也成為TrailSport系列的首款油電車代表，改款HONDA CR-V將以2.0升油電作為主力，內裝也會加入TrailSport系列特徵，為改款CR-V提前備戰，作好迎接即將到來的第6代大改款TOYOTA RAV4。