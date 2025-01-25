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春節國道疏運、車廠營業看這邊！高公局估初二、初四最大量

▲針對雙十國慶四天連假，桃園市警局將進行交通疏導，圖為國道楊梅南下路段將配合高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲114年春節自1/25-2/2共9天，高公局預估西部國道車流主要集中初三、初四北向，及國道5號初二至初五北向，建議用路人可多利用替代道路。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

114年春節連假自1/25-2/2共計9天，高公局預估西部國道車流主要集中初三、初四北向，及國道5號初二至初五北向，下午至傍晚都有高乘載管制。而春節北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至76百萬延車公里，約為平日的1.6倍；另外，國5北向交通量於初二至初五較高，並於初五達到最高量。

匝道封閉
1/20-31（初一至初三）：每天5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、石碇、坪林南向入口。
1/31-2/2（初三至初五）：每天10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口、王田北向入口；12-24時埔鹽系統、國3西濱北向入口封閉。

▲春節疏運 。（圖／翻攝自高公局）

▲114年春節疏運、高乘載管制。（圖／翻攝自高公局）

高乘載管制
1/31-2/1（初三至初四）：13-18時國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
1/30-2/2（初二至初五）：13-18時國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。

收費方式
1/25-2/2皆採單一費率，1/29-2/2每日的0-5時暫停收費。另外國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

▲春節 。（圖／翻攝自高公局）

▲春節國道1/25-1/28採單一費率，1/29-2/2單一費率、0-5時暫停收費 。（圖／翻攝自高公局）

春節各車廠營業時間

Ford
Ford全台展示中心暨專業服務廠將於1月25日（六）陸續暫停服務，並將於2月3日（初六）起全數恢復正常營運，車主需相關服務可先洽詢各據點或Ford顧客服務中心0800-032-100。

▲車廠春節營業時間。（圖／翻攝自各車廠）

▲Ford全台展示中心暨專業服務廠將於1月25日（六）陸續暫停服務，並將於2月3日（初六）起全數恢復正常營運。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

Hyundai
Hyundai全台展示中心於1/28（二）除夕- 1/31（五）初三暫停營業，而為提供車輛緊急維護需求，部分服務廠於春節期間照常營業。

KIA
KIA台灣森那美起亞汽車全台乘用車及商用車展示中心自1月28日（除夕）至1月31日（大年初三）暫停服務，1月27日、2月1日與2月2日營業時間彈性調整為10：00至18：00。春節期間將提供車主免付費24小時服務專線0800-868-995，給予KIA車主最即時的車輛故障及車況諮詢服務。

▲KIA。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA台灣森那美起亞汽車全台乘用車及商用車展示中心自1月28日（除夕）至1月31日（大年初三）暫停服務。

TOYOTA
TOYOTA和泰春節部分據點調整營業時間，多數都有值班人員，建議可先致電據點再行前往。

MG
MG Taiwan全台展示中心將於除夕(1月28日) 至大年初三(1月31日)、服務廠除夕至初五公休暫停營業，並分別在初四、初六恢復正常營業服務（連結請點此）

Subaru
Subaru台灣意美汽車全台展示中心及服務據點將於除夕（1月28日）至大年初三（1月31日）暫停營業，大年初四（2月1日）起恢復營業。

▲車廠春節營業時間。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸全台展示中心及服務據點，將於除夕（1月28日）至大年初三（1月31日）暫停營業。

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