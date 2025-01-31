馬自達CX-60「2.5升四驅版」試駕！入門動力好開　配備好料一次給滿

▲CX-60 AWD Premium雖採入門的2.5升動力，但配備儀式感一次給好給滿。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

2025年想換不失面子能與豪華車拚質感的新車，那Mazda近來主打的新年式Mazda CX-60絕對值得納入口袋名單之一，尤其在25S AWD Premium車型上，不僅外觀、內裝都給人相當誠意的水準，讓人一開就愛上！

▲新年式提供主打「星燦藍」車色。

售價141.9萬的CX-60 25S AWD Premium，以招牌魂動2.0設計理念為基礎，流線型車身搭上新增「星燦藍」車色，金屬漆帶有細緻的光影變化，讓車輛在不同光線下展現討喜不同的層次感。

立體感十足的水箱護罩搭配銳利LED頭燈，整體造型頗具侵略性，同時又不失優雅。側面線條筆直有力，搭配霸氣20吋金輪圈，增添運動氣息。尾部設計簡潔而充滿層次感，細長的LED尾燈與微微上翹的車尾擾流板相輔相成，為整車增添幾分俐落。

▲內裝同樣具有不凡的尊貴質感。

內裝部分，CX-60 25S AWD Premium主打媲美豪華車美感與實用性，以大量軟質皮革包覆與精緻飾板點綴，營造出溫暖且現代化氛圍。座椅採用真皮材質，支撐性與舒適性兼備，前排座椅具有電動調節與記憶功能，後排則提供寬敞的腿部空間，滿足長途旅行需求。

新年式升級加分的超大全景天窗，讓車內更加明亮通透。此外，也下放過去高規版特色的駕駛臉部辨識系統加入，讓使用者能快速調整到最適合的駕駛設定，還能隨時警示駕駛精神狀況，不僅是好夥伴、也是安全守護神。

安全性方面，CX-60標配i-Activsense主動安全系統，包括ACC全速域自動跟車、車道偏移輔助、盲點偵測與AEB自動煞車系統。

▲多媒體螢幕、數位儀錶再加上HUD抬頭顯示幕，新年式CX-60數位座艙更實用、更科技。

中控台採用10.25吋觸控螢幕，搭配12.3吋數位儀表，操作直覺且資訊清晰。Mazda Connect車載系統支援Apple CarPlay與Android Auto，並提供進階導航與車輛狀態監控功能。

▲強調後驅樂趣的平台，配上AWD四驅技術，讓CX-60擁有愛不釋手的操控樂趣。

CX-60搭載2.5升自然進氣引擎，輸出192匹馬力與26.2公斤米扭力，搭配8速手自排變速箱及AWD四輪驅動系統。試駕過程中，車輛在城市道路與高速公路上的加速表現平順且線性，足以應付日常使用需求。四驅系統在彎中給予出色的抓地循跡能力，不僅讓駕駛提高信心，也帶來豐富的駕駛樂趣。