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台灣國產房車「只剩TOYOTA、Nissan有賣」！三菱Grand Lancer將停產

▲國產三菱Grand Lancer預計今年停產，台灣國產房車僅剩下3款可選！（圖／翻攝自各車廠）

▲國產三菱Grand Lancer即將下台一鞠躬，國產房車只剩3款。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

國產房車選擇越來越少了！房車老將三菱Grand Lancer即將與台灣車迷告別，在強勢的休旅壓迫下，台灣今年的國產房車新車，只剩TOYOTA Vios、Altis、Nissan Sentra可選！

三菱Grand Lancer新年式部分車型漲1萬　頂規追加ADAS安全輔助科技（圖／翻攝自三菱）

▲Grand Lancer作最後出清，入主便宜大碗的中型房車最後機會。

三菱Grand Lancer正在作最後的停產前出清，不過農曆年前高規款已出清完畢，如今只剩下67.2萬的入門款，喜愛國產房車的消費者，可趁著新年搭新車熱潮，親自去展間詢問，有機會撿到便宜又大碗的中型房車Grand Lancer。

▲國產三菱Grand Lancer預計今年停產，台灣國產房車僅剩下3款可選！（圖／翻攝自各車廠）

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

▲國產中型房車只剩TOYOTA Altis、Nissan Sentra。

今年三菱Grand Lancer預計退場，讓國產中型房車市場只剩TOYOTA Altis、Nissan Sentra可選，台灣TOYOTA Altis提供1.8升汽油、油電2款動力，售價72.5～88.5萬，而Nissan Sentra則採用1.6升引擎，分別有78.5、83.9、87.9萬等3款車型。

▲國產三菱Grand Lancer預計今年停產，台灣國產房車僅剩下3款可選！（圖／翻攝自各車廠）

▲Vios堅守60萬戰線，是市面上唯一的小型房車。

至於70萬以下還有TOYOTA Vios小型入門房車，是繼Yaris停產退場後，台灣和泰目前最便宜的乘用車，Vios自去年縮減車型後，取消60萬以下車型，提供60.9、67.5萬等2款車型。

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