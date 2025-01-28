台灣「本田第1款油電休旅」今年見！改款新HR-V挑戰TOYOTA神車休旅

▲正在測試的改款新HONDA HR-V，導入e:HEV油電機會相當高！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田2024年推出不少高人氣的CR-V、HR-V特仕車，而2025年重點目標當然少不了改款新HR-V，本次HR-V有很高機會導入關鍵的e:HEV油電，成為台灣本田在台灣第1款油電休旅！

▲小改款HR-V預計今年登場，外觀、內裝小升級。

台灣本田e:HEV油電在Fit、進口喜美都獲得不錯的人氣話題，跟上趨勢的能源策略，改款HR-V將作為油電休旅先鋒，趁著小改款之際，導入日本、泰國的1.8升e:HEV油電，屆時就能與TOYOTA Corolla Cross油電CC來個直球對決。HR-V作為HONDA登台先鋒的油電休旅，也能為之後的油電CR-V開始鋪路。

HR-V這具1.5升e:HEV油電在海外相當受歡迎，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米，在喜美、Fit先前體驗，大多路況能以電力行駛，其油耗表現比起過去的燃油車表現更出色。

▲HR-V RS運動款超帥，讓不少台灣車迷口水直流。

雖然HR-V外型改動不大，但在國外相當受歡迎的RS運動款，台灣是否將趁著小改款追加HR-V RS車型，值得後續關注。內裝配置上，日規小改款HR-V換上新的8吋螢幕，並升級無線Apple CarPlay與Android Auto。