KIA新車火熱「在台年銷量上看萬輛」！這款主力休旅就佔快過半

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 總代理台灣森那美起亞近日 (12/3) 公布品牌今年度 (1~11 月)銷售成績，其 2024 年1 月~11月期間繳出亮眼成績單，全車系含乘用與商用車累計銷量達 9,203 台，持續朝全年破萬台目標邁進。其中，Sportage 車系表現尤為搶眼，今年累計銷售突破 4,176 台，較去年同期成長 50%；而全新 25 年式 Stonic 則以 114 台之姿創下單月新高，進一步鞏固品牌在台市場的競爭地位。

台灣森那美起亞於 2014 年以 Kia 乘用車總代理身分正式進軍臺灣市場，並於 2021 年整合 Kia 乘用車及商用車市場，隨後於同年發表全新 Kia 企業識別及品牌精神「Movement that inspires 移動．啟發人心」，並於 2022 年導入品牌首款純電跨界休旅 EV6。台灣森那美起亞於 2023 年以 109% 年成長率、10,188 台領牌銷量，迎來首度在台破萬台的銷售里程碑，成為國內車市成長最快速的進口品牌之一。

▲(由右至左)台灣森那美起亞團隊總裁李昌益、銷售暨產品發展總經理江志成、售後服務副總經理陳泰霖、行銷副總經理李家易。

今年，台灣森那美起亞更是陸續導入 Sorento、Carnival、Picanto 等三輛中期改款車型，將以更前衛的外觀設計、更與時俱進的科技配備以及更綠能的動力編成，滿足更多國內消費者不同的購車需求。此外，更將在 2025 年導入 EV3 全新跨界電動休旅，以更加實惠親民的價格加快電動車普及。

另一方面，台灣森那美起亞更於上個月 (2024) 11 月 13 日稍早選於台北表演藝術中心舉行「2024 Kia EV Day」媒體活動，現場首度在台發表 Kia 在電動車領域的中長期策略和計劃；Kia EV3、Kia Concept EV4、Kia EV5 及 Kia Concept PV5 等電動車款亦首次在臺亮相。Kia 於 2023 年首度在韓國舉辦「Kia EV Day」，並於今年移師台灣，成為該活動首次在韓國以外舉辦的地區。此舉適逢 Kia 台灣總代理森那美起亞來台十周年，亦代表台灣市場銷售成長顯著，年複合成長率達到 43%。在電動車銷售方面表現亮眼，自 EV6 與 EV9 推出以來，這兩款純電車型在台累積銷量已突破 2,000 台。2024 年 1 至 10 月，Kia 在台灣市場更保持非豪華進口電動車銷售品牌的冠軍地位。此外，台灣在 2023 年獲 Kia 全球總部評選為「年度電動車表現最優異市場」，這成為亞太總部選擇台灣舉辦 Kia EV Day 的關鍵因素之一。

自 2021 年品牌轉型以來，Kia 從傳統汽車製造商轉型為以顧客需求為導向的永續移動解決方案提供者。Kia 的首款純電跨界休旅 EV6 與純電旗艦 LSUV EV9 在全球市場引發廣泛關注。隨著全球汽車市場朝電動化邁進，Kia 規劃推出多元化的車款和不同價格帶的選擇，以滿足各種生活需求。針對不同市場的電動化發展程度，Kia 也同步推進油電混合 (HEV) 及 PBV 模組化電動車平台的產品計劃。為支持此策略，Kia 全球總部計劃在 2025 年前建立 6 個電動車生產基地，以穩定電動車的生產與電池供應體系。

台灣森那美起亞以「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌精神在臺灣市場積極耕耘，從歷年銷售成績即可看出孕育出豐碩的成果，同時更導入諸多富有競爭力的車款，以帶給車主們多元化服務及用車體驗，相信接下來依然能在市場中站穩腳步，持續深耕。