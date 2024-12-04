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268萬起！台灣賓士「25年式AMG 35／45小車家族」懸吊、配備升級

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士針對25年式AMG性能小車家族升級，包括升級AMG Ride Control可變阻尼懸吊系統、抬頭顯示器、AMG Nappa跑車方向盤等。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

台灣賓士（Mercedes-Benz）針對25年式Mercedes-AMG豪華小型車款推出進化版車型，包括A35、CLA35／Shooting Brake、GLA35、GLB35、A45 S、CLA45 S Coupe等，主要升級內容在懸吊、方向盤及空氣清淨系統。

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

其中，A35 4Matic、CLA 35 4Matic、CLA35 Shooting Brake標配升級AMG Ride Control可變阻尼懸吊系統、抬頭顯示器及雙側Logo投射燈，車內則具有AMG高性能Nappa真皮／Microcut平底跑車方向盤，同時也具有AMG煞車系統及紅色卡鉗。

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲25年式A35、CLA35、CLA35 Shooting Brake標配升級AMG Ride Control可變阻尼懸吊系統、抬頭顯示器、雙側Logo投射燈、紅色卡鉗。

而GLA35 4Matic、GLB35 4Matic則同樣新增抬頭顯示器及雙側Logo投射燈，內裝也換上Nappa平底跑車方向盤及紅色煞車卡鉗；A45 S、CLA45 S Coupe則新增可調式引擎聲浪系統，標配AMG Ride Control可變阻尼懸吊系統。

另外，25年式AMG性能豪華小型車系也首次導入Energizing智慧空氣淨化系統，可過濾空氣中懸浮微粒及有害物質，並依空氣品質自動調節內外循環。

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士25年式AMG性能小車家族升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲25年式AMG性能小車家族也升級AMG高性能Nappa真皮／Microcut平底跑車方向盤，並首度導入智慧空氣淨化系統。

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