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185萬起！福斯商旅「新一代Amarok接單」　與福特共同開發搭V6柴油渦輪

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

來到第2代的福斯Amarok皮卡休旅，台灣福斯商旅於11月11日宣告開始接單，售價185萬起，外觀、內裝相較上一代車型有感進化，帶來更有誠意的改款賣點！

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲外觀動大刀整容，粗獷越野風格提供7種車色。

新一代福斯Amarok與福特Ranger成為親家共同開發，Amarok車頭採用全新 X 字樣的設計語彙，藉此打造豪華質感氛圍，加上全車配備搶眼又吸睛的PanAmericana專屬套件，為車身營造出辨識度極高的越野運動視覺設計風格。

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲內裝換上福斯家族最新科技座艙，具備L2輔助駕駛科技。

相較外觀狂野帥氣風格，內裝走得是精緻科技感，強調豪華科技質感氛圍，標配原廠Harman Kardon 頂級音響提供出色的聽覺饗宴。全新世代Amarok的智能科技同樣一應俱全，包括LED Matrix矩陣式頭燈、12.3吋 Digital Cockpit數位化儀表及 12吋直立式大螢幕、Level2 半自動駕駛輔助系統等均為標配項目。

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

▲動力採3.0升V6柴油渦輪。

搭載同級唯一的 3.0 升 V6 柴油渦輪引擎，具備出色241匹馬力和61公斤米扭力最大動力輸出表現，並配置電子線傳10 速手自排變速箱及 4MOTION 智慧四驅系統、電子式後差速器鎖定裝置等征服越野路段的操控利器，搭配面積達到2.36 平方公尺的超大後廂車斗，除了提供充裕的空間和強大載運功能。

即日起消費者除了親洽台灣福斯商旅全台授權展示中心，搶先參與本次預售活動外，也能同步透過手機專屬APP搶先預訂下單；只需開啟My eVanLife APP應用程式，登入後點選進入The All New Amarok 預購頁面，並依序填寫基本資料、指定業代及經銷商資訊等步驟，最後完成線上預訂金10萬元的付款程序後，即可完成線上預購流程。

▲大改款福斯Amarok預售開跑！預計11月18日上市。（圖／翻攝自福斯）

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