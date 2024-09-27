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「新一代MG ZS休旅」歐洲開賣！1.5升油電3車型折合新台幣81萬

▲新一代MG ZS於西班牙上市，帶來3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG ZS於西班牙上市，帶來3款車型。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

日前才剛上市新一代MG HS（連結），西班牙又接連開賣新一代MG ZS，全車系採1.5升油電，提供3款車型，折合新台幣81萬！

▲新一代MG ZS於西班牙上市，帶來3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG ZS於西班牙上市，帶來3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲全車系採用1.5升油電。

西班牙於9月一口氣上市HS、ZS兩款大改款休旅，HS售價29,990～39,990歐元，折合新台幣106～141萬，而最新上市的ZS休旅則提供3款車型，Standard、Comfort、Luxury等，歐元售價22,990、24,990、26,990元，折合新台幣81、88、95萬。

相較HS有1.5升渦輪、1.5升油電，還有手排與自排可選，ZS全車系都只提供1.5升油電搭配自排變速箱，由1.5升自然進氣結合1.83 kWh鋰電池組，綜效馬力來到196匹。

▲新一代MG ZS於西班牙上市，帶來3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲新一代ZS休旅配備不陽春，提供相當豐富的安全防護。

在配備呈現上相當完善豐富，中階款就配有LED頭尾燈、12.3吋螢幕與7吋數位儀錶、Keyless免鑰匙、L2等級的輔助駕駛科技；頂規則加入皮革飾板、前座座椅電動調整加熱、方向盤加熱、360度環景等。

台灣市場規劃上，目前HS、ZS變成限量接單，由於零件自製率影響，明年導入新車計劃恐因此停擺，加上新一代HS還尚未有明確計劃，想要看到新一代ZS登台，估計是排在HS之後。

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