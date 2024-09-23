「愛快羅密歐、Fiat」有望登台代理！尚騰汽車招兵買馬有玄機

▲尚騰汽車近來於104大量徵才，傳出為代理愛快羅密歐、Fiat作準備。（圖／翻攝自尚騰汽車、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

繼MG、Opel之後，台灣又有望迎來新品牌進駐，握有Skoda、Kia、Porsche部分經銷的尚騰汽車，傳出有意代理Stellantis集團多個品牌登台，又以Alfa Romeo愛快羅密歐、Fiat、Chrysler呼聲最高！

▲Alfa Romeo愛快羅密歐、Fiat在台灣人氣有不小規模。

想買Alfa Romeo愛快羅密歐不用找水貨了！經營有聲有色的尚騰汽車，傳出將持續擴大營運規模，目前旗下除了擁有保時捷、Skoda、Kia等部分經銷權，去年又取得重新開放大鵬灣賽道，光是2024年營收就上看72億。

近來尚騰汽車於104徵才網站大量招兵買馬，雖目前尚未透露代理品牌資訊，但業界已有風聲流出，尚騰汽車大規模擴大徵才，就是為了後續代理Alfa Romeo愛快羅密歐、Fiat等品牌再舖路。

▲Alfa Romeo已經有不少全新休旅作品，瞄準台灣熱門戰區。

Alfa Romeo愛快羅密歐、Fiat在台灣市場並不陌生，擁有許多品牌愛好玩家，更讓不少水貨商私自引進販售，若未來尚騰汽車取得代理權，將能為台灣市場帶來更多選擇，也能藉此提供更完善的後續保固服務。

Alfa Romeo目前在海外已經有不少高人氣作品，近年來已經把版圖拓展至休旅市場，旗下的Milano、Tonale、Stelvio等3款新生代休旅，說不定就有機會成為登台開路先鋒。