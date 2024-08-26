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國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

原預計要引進搶攻國內MVP市場的上汽大通，如今恐面臨延後命運。（圖／翻攝自上汽大通微博）

▲原預計要引進搶攻國內MVP市場的上汽大通，如今恐面臨延後命運。（圖／翻攝自上汽大通微博）

圖文／CTWANT

為防止中國車款以來台組裝方式銷售，政府8月祭出「國產車自製率」新政策，規定上市三年內逐年提高自製率，目標為35%。在台銷售的車款除了MG旗下的HS、ZS與MG4受衝擊外，Hyundai Custin與即將登台銷售的台灣大通Maxus G50 Plus也無法倖免。

觀察台灣境內目前所有銷售車款中，MG Taiwan全車系產品，包含中型SUV市場銷售黑馬HS，還有跨界SUV的ZS，以及目前電動車市場中最便宜的MG4，都必須符合規定；另外，Hyundai總代理南陽實業引進，原為中國市場專屬車款Custo的國產MPV車款Custin，也因為多數零組件都來自中國而受到影響。

值得注意的是，去年底盛傳即將在台導入全新品牌上汽大通（Maxus），也出現在今年7月底的環境部噪音測試與新車審驗資料中，由裕隆（2201）汽車送驗。資深業內人士向CTWANT記者表示，由於該車款為中國品牌，「零件本土化認證至少半年，所以原本預計年底要登台的中國車，勢必全部延後。」

這項國產車自製率新政策一出，中華車的股價立刻中箭落馬，從7月30日的收盤價108.5元，政策確定的隔（31）日開低跌破百元，直接砍至跌停97.7元，成交量爆出1.28萬張，創下去年12月13日來最大量；8月6日再創近1年新低80.4元，至截稿前則在83至84元之間震盪。

受到經濟部國產車自製率政策影響，中華車慘跌停，近日也尚未回到7月股價。（圖／報系資料照）

▲受到經濟部國產車自製率政策影響，中華車慘跌停，近日也尚未回到7月股價。（圖／報系資料照）

新規定引起車主、網友熱議，「車殼、椅子、輪組、音響、冷氣空調等弄一弄就有30%自製率了，應該不難」、「今日公布明日實施，無緩衝、無協調、朔及既往，這樣對嗎？」、「漲價問題先不說，提高自製率國內廠家有能力製作嗎？可以跟原廠的一樣嗎？安全結構問題怎麼解決？」更多的是憂心日後將買不到CP值高的汽車，甚至只能買進口車。

對此，車界專業人士告訴CTWANT記者，「中國車在台組裝販售其實才不到2年時間，過去也未曾有進口車超越國產車的狀況，並不會因為這項政策而大幅改變車市現況。」也有零件業者表示，「如果都從中國進口零組件，這樣就算國產車賣越多，對台灣廠商也沒有太大幫助。」

一名業內人士則向CTWANT坦言，「其實一般消費者應該不在意自製率，他只在乎自己買到什麼、價格多少、服務好不好而已。」

有專業人士直言，「若3年內要達到35%自製率（指政策公布前上市的MG），對業者而言有難度、投資有風險，未來國產車占整體市場的份額勢必會大幅縮水。」也就是說，這項政策究竟能不能夠保護國產車，還是從此以後台灣將走入進口車的天下，都還是未知數。

在全新政策的實施下，國產車是否能受到保護，還有待後續發展。（圖／國瑞汽車提供）

▲在全新政策的實施下，國產車是否能受到保護，還有待後續發展。（圖／國瑞汽車提供）

延伸閱讀
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關鍵字：國產車自製率比例MG中華汽車上汽大通裕隆汽車新車中國大陸HyundaiCustinMaxusG50Plus

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