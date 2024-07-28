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老保時捷911跑車「裝特斯拉馬達變電動車」！車體不變隨時能改回

圖文／鏡週刊

說到經典車，大多數人腦海裡浮現的都是那一台台充滿歷史感的老爺車。如今，隨著電動車的崛起，這些經典車也迎來了新的生命。來自英國康沃爾郡的Rally Prep公司，攜手布里斯托的電動化專家Fellten，為經典車迷帶來了一項令人振奮的服務：電動車改裝套件。

Land Rover的改裝套件，電池容量可選55kWh或110kWh，對應的續航里程分別為160公里和320公里。

▲Land Rover的改裝套件，電池容量可選55kWh或110kWh，對應的續航里程分別為160公里和320公里。

Fellten是BMW經典Mini改裝的官方合作夥伴，其推出的改裝套件包括一個19kWh的電池和一個97bhp（約72kW）的馬達，保持了車輛的原始重量分佈。這樣的設計使得Mini依然保有經典的操控感，同時擁有177公里的續航里程和0-100公里/小時僅需8.0秒的加速表現。充電方面，最高支援6.6kW的充電速率，讓車主無需長時間等待。Land Rover的改裝套件則更具彈性，電池容量可選55kWh或110kWh，對應的續航里程分別為160公里和320公里。此外，雙馬達動力總成提供了從188bhp（約140kW）到483bhp（約360kW）的多種選擇，其中最強勁的版本配備兩個241.5bhp（約180kW）的Zonic電動機，據稱可在6.0秒內完成0-100公里/小時的加速，並能在不到一小時內快速充電。

保時捷911的改裝最令人驚艷！Fellten為其安裝了496bhp（約370kW）的特斯拉馬達，讓這款經典跑車能在4.5秒內完成0-100公里/小時的加速，媲美現代的718 Boxster GTS 4.0。

▲保時捷911的改裝最令人驚艷！Fellten為其安裝了496bhp（約370kW）的特斯拉馬達，讓這款經典跑車能在4.5秒內完成0-100公里/小時的加速，媲美現代的718 Boxster GTS 4.0。

保時捷911的改裝更是令人驚艷。Fellten為其安裝了496bhp（約370kW）的特斯拉馬達，讓這款經典跑車能在4.5秒內完成0-100公里/小時的加速，媲美現代的718 Boxster GTS 4.0。該套件還包括Quaife限滑差速器和一個63kWh的電池組，提供320公里的續航里程，同樣支持在一小時內快速充電。此外，與Rally Prep的合作，讓Fellten能夠提供包括車輛全面修復在內的全方位服務，讓每一位經典車迷都能擁有既具現代科技又保留原始風采的愛車。這些套件專為964和G系列的保時捷911、1984-1996年的Mini以及Land Rover的Series 2A、Series 3和Defender設計，讓這些經典車型在不改變車體結構的情況下，輕鬆轉換為純電動力。更重要的是，如果車主想要回歸原始燃油引擎，也可以隨時進行回裝。


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