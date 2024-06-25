奇瑞「1.5升渦輪中型休旅」降價開賣！超大液晶螢幕折合新台幣31萬　

▲大陸奇瑞跟上降價熱潮，推出降價優惠Tiggo 7。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

近來大陸車市不分豪華、平民車款都在降價拚人氣，而奇瑞當然也沒放過，針對旗下熱門的Tiggo 7（當地稱瑞虎7）中型休旅降價優惠，帶來誠意十足的內裝配置，搭載1.5升渦輪僅要新台幣31萬。

▲奇瑞Tiggo 7有著不俗的中型休旅空間，打出相當有競爭力的價格搶市。

大陸奇瑞的Tiggo 7中型休旅是品牌主力，也常出現在台灣官方臉書作宣傳，未來奇瑞進軍台灣，也不排除會以Tiggo 7作為主力。近來奇瑞也推出優惠的Tiggo 7中型休旅，雖然不及一汽豐田、廣汽豐田、本田高調大降價促銷，奇瑞Tiggo 7從原本的7.49萬人民幣小幅調降至6.99萬人民幣，讓入手門檻下修到折合新台幣31萬。

▲奇瑞Tiggo 7採1.5升渦輪，繳出150匹馬力。

奇瑞Tiggo 7尺碼4,500x1,842x1,746mm、軸距2,670mm，比TOYOTA RAV4略小一些，搭載的1.5升渦輪，可搭配CVT變速箱或6速手排，能繳出150匹馬力。

內裝配置是Tiggo 7強項，入門款就配有超大的24.6吋液晶螢幕，並具有皮質座椅、LED頭燈，高階款另升級360度環景、全景天窗等。