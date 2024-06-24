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奇瑞「新7人座休旅」實車曝光！集團2款品牌今年進軍台灣

▲奇瑞Tiggo 8長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

▲奇瑞Tiggo 8 L長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

大陸奇瑞正在籌備1款新的7人座休旅，新車來自旗下的Tiggo 8（大陸稱瑞虎8），新車將命名為Tiggo 8 L，顧名思義比起標準款擁有更寬敞的車室空間，事實上，台灣奇瑞官方臉書也曾多次公開Tiggo 8資訊，說不定未來有機會看到Tiggo 8登台。

▲奇瑞Tiggo 8長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

▲奇瑞Tiggo 8長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

▲Tiggo 8 L提供5人、7人座車型。

奇瑞近來動作頻頻，日前已公開台灣導入計劃，集團旗下首波將以Omoda、Jaecoo這2個品牌作為先鋒主打，至於主牌奇瑞導入車款還在規劃中。

主角回到最新曝光的奇瑞Tiggo 8 L，新車設計相當霸氣、醒目，較標準款車長、軸距分別增加75、60mm來到4,795x1,930x1,741mm尺碼，軸距為2,770mm，除了有7人座外，Tiggo 8 L亦有提供5人座配置，主打更寬敞的空間優勢。

▲奇瑞Tiggo 8長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

▲排檔操作整合方向盤雨刷處，車內捨棄大量的實體按鍵，以多媒體螢幕觸控為主。

車艙設計簡潔俐落、科技感不俗，搭載大尺寸的中控螢幕，前方還有碩大的數位儀錶，新車大多操作仰賴多媒體螢幕觸控，並以鋼琴烤漆、木紋飾板穿插搭配，營造賞心悅目的高質感享受。

新車搭載2.0升4缸渦輪引擎，結合7速雙離合自手排，繳出254匹馬力、39.8公斤米扭力，大陸預計今年底前上市。

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