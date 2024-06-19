納智捷n7預購再開「潛在訂單破3千張」！剛上市MG4壓力不小

▲納智捷n7自6月13日再度開放訂購，累積3,000位以上付費會員。（圖／翻攝自納智捷、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷n7人氣訂單再傳捷報，從6月13日開放第2波預購後，短短不到1個禮拜，就超過3,000位新會員加入，這些新會員均已繳交1,000元專案費用成為尊榮會員，這也就表示納智捷n7重新開放訂購後，超過3,000張以上潛在訂單。

▲納智捷n7再度引起話題，預購重啟一度造成展間預約試駕爆滿。

納智捷n7 6月13日重新開放訂購，並推出103.9萬全新「滿電特仕版」再度引起高人氣熱烈討論，納智捷品牌表示，6月13日開放以來已累計3000位以上的新會員完成1000元專案費繳納準備入主n7，也造成展間預約試駕爆滿，品牌正在努力加開試駕名額，期盼能滿足所有消費者的體驗需求。

▲MG4 6月13日上市，提供2款車型，售價99.9萬起。

值得關注的是，6月13日也是國產MG4電動車發表日，納智捷n7、MG4確實吸引不少觀望電動車潛在族群，而台灣MG4首波推出99.9萬、118.9萬2款車型，似乎離消費者期待的90萬有找有不少落差，反倒讓空間更大、CP值更高的納智捷n7取得不少優勢，短短不到一周內，納智捷n7人氣再度高漲。