法拉利「Daytona SP3升級方案」問世！限量超跑動力＆聲浪更生猛

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari Icona 系列向來被視為品牌最具收藏價值與歷史意涵的限量作品，其中 Daytona SP3 更是近年最受矚目的自然進氣 V12 超跑之一。不過德國改裝品牌 Novitec 仍為這款限量車型推出專屬升級套件，在保留原有設計語彙下，強化動力與客製化選項。

Daytona SP3 原廠搭載 Ferrari 旗下最強自然進氣 V12 引擎，最大輸出 829 匹馬力。Novitec 透過重新開發的高性能排氣系統，將動力提升 28 匹馬力，使總輸出來到 868 匹馬力。改裝排氣系統並配備電子聲浪控制功能，車主可在不同音調之間切換。

外觀方面，Novitec 採取相對保守策略，並未導入寬體或額外空力套件，維持原有流線造型。排氣尾管仍採原廠雙出設計，但系統內部加入隔熱處理，並可選配 999 純金鍍層以提升散熱效率。

輪圈部分換裝 Vossen 打造的鍛造中鎖式輪圈，前 20 吋、後 21 吋設定。官方未提及懸吊系統調整，顯示此次升級重點集中於動力與細節強化。內裝則提供高度客製化選項，車主可依需求重新選配皮革或 Alcantara 材質與色彩，強調個人化風格。

Daytona SP3 於 2021 年發表時原廠售價約 230 萬美元，近年二手市場價格持續攀升。去年 Ferrari 更於 Monterey Car Week 慈善拍賣第 600 輛也是最後一輛 SP3，成交價達 2,600 萬美元，顯示其收藏價值。

台灣市場觀點方面，Icona 系列屬極少數頂級藏家市場產品，國內流通數量有限。Novitec 推出的改裝方案主要鎖定國際超跑收藏客層，在不影響車輛原始設計與價值前提下提供動力與個性化選擇。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利DaytonaSP3V12超跑Novitec改裝升級套件跑車汽車新車

