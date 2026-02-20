ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 於 2/17 宣布，甫於去年 5 月亮相的全新七人座純電動 SUV 作品 bZ Woodland 將在 3 月正式進駐美國各地經銷據點上市，並公布其不含運送與各稅費的建議售價為 45,300 美元起 (約合新台幣 142.3 萬元起)。

▲Toyota 於 2/17 宣布，甫於去年 5 月亮相的全新七人座純電動 SUV 作品 bZ Woodland 將在 3 月正式進駐美國各地經銷據點上市，並公布其不含運送與各稅費的建議售價為 45,300 美元起 (約合新台幣 142.3 萬元起)。

外觀設計上，bZ Woodland 與既有 bZ 車系做出清楚區隔，車頭採用 Toyota 最新的 Hammerhead 設計語彙，但加入黑色防刮輪拱，並在車身尺碼上增加近 15 公分長度，並略為抬升後方高度，使整體視覺更為粗獷。車長的增加也直接反映在空間表現，後座全數傾倒後，行李廂容積達約 2,104 公升，明顯優於一般 bZ 的 1,900 公升。標配車頂行李架與附空力飾蓋的 18 吋鋁圈，象徵其戶外機能定位。

▲bZ Woodland 與既有 bZ 車系做出清楚區隔，車頭採用 Toyota 最新的 Hammerhead 設計語彙，但加入黑色防刮輪拱，並在車身尺碼上增加近 15 公分長度，並略為抬升後方高度，使整體視覺更為粗獷。

內裝方面，bZ Woodland 採用於 e-TNGA 純電平台打造，Toyota 表示可提供寬敞的前後座腿部與肩部空間。全車系標配 14 吋中控觸控螢幕與 Toyota Audio Multimedia 系統，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並可同時連接兩支藍牙手機。

bZ Woodland 提供兩種車型等級，分別為 bZ Woodland 與 bZ Woodland Premium。入門車型即標配前後座加熱座椅、加熱方向盤、雙 Qi 無線充電板、雙區恆溫空調、數位鑰匙與可調式車室氣氛燈。Premium 車型則進一步加入 JBL® 高階音響、前座通風與輻射式加熱、全景固定式玻璃車頂、數位後視鏡、駕駛座記憶功能與後視鏡連動設定。兩種車型皆可選配全地形輪胎。外觀車色除既有黑、灰、白與藍色系外，也新增 Stepping Stone 專屬新色，內裝則提供棕色與黑色配置，呼應其戶外風格定位。

▲bZ Woodland 全車系標配 14 吋中控觸控螢幕與 Toyota Audio Multimedia 系統，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並可同時連接兩支藍牙手機。

安全與駕駛輔助方面，bZ Woodland 全車系標配 Toyota Safety Sense 3.0™，整合預警式防撞系統、全速域主動式車距巡航、車道維持與循跡輔助、道路標誌辨識、自動遠近燈與主動駕駛輔助等功能。此外，盲點偵測、後方橫向車流警示、全景環景影像 (含多地形顯示) 與安全下車警示系統亦列為標配。

▲bZ Woodland 全車系標配 Toyota Safety Sense 3.0™，整合預警式防撞系統、全速域主動式車距巡航、車道維持與循跡輔助、道路標誌辨識、自動遠近燈與主動駕駛輔助等功能。

動力配置方面，bZ Woodland 採用前後 eAxle 電動馬達構成四輪驅動系統，綜效輸出達 375 匹馬力，原廠宣稱 0-96km/h 加速約需 4.4 秒完成，還導入 X-MODE® 越野行車輔助搭配 Grip Control 功能，可在低速時主動調配動力與煞車，協助駕駛在濕滑或崎嶇路況中維持穩定行進，該廠表示可讓電動車也具備一定程度的非鋪裝路面應對能力。越野表現部分，bZ Woodland 的離地高度約為 213.4mm，最大拖曳能力為 1,587.6 公斤。

充電與能源管理方面，bZ Woodland 配備容量 74.7 kWh 的鋰電池，並採用 NACS 充電介面，相容北美 DC 快充系統。在理想條件下，直流快充可於約 30 分鐘內完成 10% 至 80% 充電。bZ Woodland 同時具備電池預熱功能，可在前往快充站前將電池調整至最佳溫度，以提升充電效率，並支援 Plug & Charge 功能，簡化充電站認證流程。11 kW 車載充電器與 120V/240V 雙電壓家用充電線也列為標配。續航表現上，原廠公布 EPA 預估最大行駛里程可達約 452 公里，若選配全地形輪胎，續航則約為 418 公里。

▲bZ Woodland 配備容量 74.7 kWh 的鋰電池，並採用 NACS 充電介面，原廠公布 EPA 預估最大行駛里程可達約 452 公里，若選配全地形輪胎，續航則約為 418 公里。

隨著 bZ Woodland 的加入，Toyota 在北美市場的純電車款陣容進一步擴展，未來將與改款 bZ SUV 以及全新 C-HR 純電跨界車共同提供當地消費者不同需求的選擇。包含 BEV、油電混合、插電式油電與燃料電池車型在內，Toyota 目前在北美已提供 21 款電氣化車型，有助於強化市場競爭力。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

