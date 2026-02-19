ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

圖文／7Car 小七車觀點

提到 Bentley 近代復興代表作，多數人會想到 2002 年問世的 Bentley Continental GT。不過在此之前，Bentley 還曾於 1999 年推出限量車型 Bentley Continental SC（Sedanca Coupe），如今有一輛低里程車款即將登上拍賣場。

Continental SC 以 Continental R 為基礎打造，外觀採經典黑色塗裝，搭配直瀑式水箱護罩與網格進氣設計，並配置紅底 Bentley 廠徽與 18 吋五輻式鋁圈。具備當時的濃厚英倫豪華跑格。

該車最大特色為雙片可拆式車頂結構。兩片車頂皆含玻璃面板，後座上方另有固定玻璃頂棚，營造通透的車室氛圍。當拆除車頂後，可收納於後廂專屬空間。原廠並導入部分來自 Azure 敞篷車的結構強化設計，以維持車身剛性。

內裝方面，可見加熱真皮座椅（黑色滾邊選配）、胡桃木飾板與金屬飾件，並配備 Alpine 音響系統與 CD 換片機，整體保有 1990 年代高級 GT 車款的典型配置。

動力系統搭載 6.75 升渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出 400 匹馬力、800Nm 扭力，搭配四速自排變速箱，0-60 mph 加速約 6 秒多，極速可達 250 km/h。

本次釋出的 Continental SC 將於 2 月底前在 RM Sotheby's 邁阿密拍賣會上以無底價形式出售，預估成交價介於 25 萬至 30 萬美元，與現在一輛全新的 Continental GT 價格相當。

值得注意的是，Continental SC 全球僅生產 73 輛（另有 6 輛 Mulliner 特仕版本），本次拍賣車輛為加拿大市場規格，27 年來僅行駛 4,330 公里，收藏狀況極佳。

在台灣市場，Bentley 車系屬於極小眾高端客層，早期 Continental R 與衍生車型更為罕見。若以預估成交價換算，折合新台幣約 800 萬至 960 萬元，已可購入全新豪華性能車款。

然而限量生產與低里程條件，使 Continental SC 具備一定收藏價值。對於偏好傳統大排氣量渦輪 V8、並追求獨特車頂結構設計的買家而言，此類車款的吸引力在於稀有性與品牌歷史定位，而非性能數據本身。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利ContinentalSC雙門跑車汽車骨董車經典車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【國道當田徑場？】慢跑男草屯段路肩狂奔　國道警：可處3000元罰鍰

