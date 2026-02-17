JD Power公布報告「新車故障率創4年新高」！德系大廠慘墊底

▲JD Power公布最新汽車可靠性研究，指出2023年式車款故障率創4年以來新高。（示意圖／達志影像）

記者張慶輝／綜合報導

JD Power公布2026年美國車輛可靠性研究，調查對象聚焦2023年式車款，以車主持有滿3年後的實際使用狀況作為評比基礎。報告指出，儘管新世代汽車高度仰賴軟體與數位功能，但問題卻也大多集中在空中軟體更新（OTA）與資訊娛樂系統上，對多數消費者而言，長期可靠度依然是選車與用車時的核心考量。

▲Lexus以151／PP100成為故障率最低的豪華品牌，也比一般品牌的Buick別克表現更好。（翻攝自JD Power）

從整體數據來看，全產業可靠度表現較前1年下滑，平均每百輛車出現204件問題（PP100），創下研究於2022年調整方法以來的新高。JD Power說明，數字愈低代表問題愈少，而此次問題主要集中在資訊娛樂系統與空中軟體更新，40%車主指出過去1年有過更新，但只有27%認為有改善性能，有58%並無感受到變化，顯示科技配置正在深刻影響車主對品質的感受。

▲包括IS（上圖）、UX等台灣有販售的Lexus車型，都在各自級距中取得領先。（翻攝自Lexus）

品牌表現方面，Lexus以151／PP100拿下豪華品牌第一，並連續第4年稱冠；大眾品牌則由Buick別克以160／PP100領先。其他名列前茅豪華品牌的還包括Cadillac凱迪拉克與Porsche保時捷，而MINI與Chevrolet雪佛蘭也在各自級距中交出相對穩定的成績，Volkswagen福斯則以301／PP100居於末位。車型獎項則以TOYOTA豐田集團最風光，多款Lexus與TOYOTA熱門車系獲得最高可靠性肯定，包括Corolla、Camry、Sienna、IS、UX等在台也有販售的車型。

▲雖然TOYOTA整體繳出185／PP100的成績，不過包括Camry在內的許多車款都是級距領先者。（資料照）

研究同時點出隱憂，現代車輛由「硬體主導」轉向「軟體核心」，反倒成為問題來源。JD Power汽車測試總監傑森．諾頓直言：「隨著車主持有車輛的時間拉長，長期用車體驗比以往更重要。」不少受訪者反映，手機連結的問題持續存在，且系統更新效果有限，車廠正面臨科技創新與耐用度之間的平衡考驗。