TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 旗下全新小型越野車 Land Cruiser FJ 已於泰國正式投產，首批交車預計將於今年底前開始。作為 Land Cruiser 家族尺碼最小的新成員，FJ 採傳統梯形大樑底盤設定，主打耐用與越野能力。

上市初期，Land Cruiser FJ 僅提供 2.7 升自然進氣汽油引擎，最大輸出 161 匹馬力、246Nm 扭力，搭配六速自排變速箱與分時四輪驅動系統。該動力單元同樣應用於 Land Cruiser Prado、Hilux、Fortuner 及 HiAce 等車系。Land Cruiser FJ 車長 4,575mm，採 Toyota IMV 平台打造，與 Hilux、Fortuner 等車系共享架構，維持傳統越野車定位。

不過根據日媒指出，後續有望追加 2.8 升四缸渦輪柴油引擎，該動力已見於 Land Cruiser 250 與 Hilux 車系，最大輸出 201 匹馬力、500Nm 扭力，扭力表現幾乎為 2.7 升汽油版本的兩倍。該柴油引擎亦可搭配 48V 輕油電系統，不過是否導入 FJ 仍待官方確認。

目前 Toyota 計畫 2026 年 5 月於日本正式發表當地版本，初期僅提供 VX 單一車型，配備矩形 LED 頭燈與完整配備。後續將拓展至東南亞、中東、南美與非洲市場，北美與歐洲暫未列入銷售規劃。

Land Cruiser FJ 屬於傳統大樑底盤越野車，定位介於小型 SUV 與中型越野車之間。若未來搭載 2.8 升柴油引擎並符合歐六或相近排放標準，將有利於拓展更多市場。

台灣市場目前真正大樑底盤越野車選擇有限。若 FJ 導入，將直接填補中型傳統越野車價格帶空缺。不過 2.7 升自然進氣汽油引擎在台灣稅制下屬於高排氣量級距，油耗與稅負成本恐成導入關鍵。

整體而言，Land Cruiser FJ 將強化 Toyota 在全球新興市場的越野布局，台灣是否導入仍需視排放法規與市場需求評估而定。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTALandCruiser越野車FJ汽車新車

