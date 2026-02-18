ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日預告新一代美規 Atlas 將於 2026 年 4 月舉行的 New York Auto Show 正式發表。從釋出的測試與預覽資訊來看，新車整體輪廓與中國大陸市場販售的 Teramont Pro 相當接近，且仍維持現行 Atlas 的基本架構。

外觀方面，新一代 Atlas 採大型分離式水箱護罩設計，搭配 C 字型 LED 日行燈與直立式導流口，下氣壩則採菱格紋造型。車側延續塑料防刮材質與明顯肩線設計，並保留 2,980mm 軸距，整體車身基礎結構與現行車款相近。車尾雖仍覆蓋偽裝，但可見車頂擾流尾翼與橫貫式尾燈設計。

內裝部分尚未公布，但預期將導入與 Teramont Pro 相似的數位座艙配置，包括全數位儀表、懸浮式中控螢幕與副駕駛顯示幕。

動力方面，新車將採用 MQB Evo 平台與最新 EA888 evo5 2.0 升渦輪四缸引擎。參考中國大陸規格的 Teramont Pro，其最大輸出可能落在 268 匹馬力以上，扭力有機會提升至約 400Nm，相較現行 Atlas 採用的 EA888 evo4 引擎（269 匹馬力、370Nm）有著不同的調校設定。

Atlas 為 Volkswagen 在北美市場的重要銷售支柱，但台灣市場目前並未導入該車系，僅有少數貿易商引進販售。台灣中大型七人座 SUV 級距主要由日系與韓系品牌主導，歐系產品則偏向高單價豪華市場。

若未來新一代 Atlas 或 Teramont Pro 評估導入台灣，關鍵將在價格定位與動力規格。以 2.0 升渦輪四缸配置來看，若能控制在具競爭力的價格區間，或可填補歐系平價七人座市場空缺。然而考量車型定位與進口成本，短期內導入機率仍偏低。

整體而言，此次大改款美規 Atlas 屬於平台延伸下的世代更新，技術進化幅度有限，主要任務仍是鞏固北美與中國大陸市場銷售基礎。

關鍵字：Volkswagen福斯Atlas中大型休旅車7人座汽車新車大改款

