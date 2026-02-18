Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

圖文／7Car 小七車觀點

德系品牌 Audi 針對中國市場打造的全新純電休旅 AUDI E7X 近日釋出寒帶測試照片，證實量產版本已進入最終驗證階段。該車屬於專為中國大陸市場成立的「AUDI」子品牌（全大寫），由 Audi 與上汽集團（SAIC）合作開發，定位中大型純電 SUV。

從最新曝光畫面來看，E7X 外觀與去年廣州車展亮相的 E SUV Concept 幾乎一致。車頭採用橫向貫穿式 LED 日行燈設計，中央為可發光的 AUDI 廠徽。整體造型強調科技感與未來風格，與目前歐洲市場 Audi 電動車設計語言有所區隔。車身尺碼為 5,049mm × 1,997mm × 1,710mm，軸距 3,060mm，屬於中大型休旅級距。

車頂配置 LiDAR 感測器，數位後視鏡列為選配項目，亦提供傳統後視鏡版本。車尾則延續貫穿式 LED 尾燈設計，中央紅色發光廠徽與分離式車頂尾翼構成主要視覺焦點。

動力方面，入門車型採後置單馬達配置，最大輸出 402 匹馬力；高階四驅版本則搭載雙馬達系統，最大輸出達 671 匹馬力。電池提供 100kWh 與 109.3kWh 兩種容量，並採 800V 高壓電氣架構。官方公布續航里程介於 615 公里至 751 公里之間（依配置與輪圈尺寸不同而異）。

AUDI 子品牌屬於 Audi 為中國市場量身打造的產品線，開發主導與供應鏈均深度在地化，與歐洲主線車型有所區隔。以目前定位來看，E7X 將直接對標中國大陸當地高階純電品牌。

若評估導入台灣，首先面臨的是產品屬性問題。該車並非全球同步販售車型，而是中國市場專屬開發，並未有機會引進國內。整體而言，E7X 更像是 Audi 在中國大陸市場重塑競爭力的重要戰略產品，對台灣市場的直接影響有限，但可觀察其設計語言與科技配置是否回流至全球車系。