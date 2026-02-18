ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷好想要的6代RAV4汽油款，於中東市場現身，這也是繼大陸市場後，中東跟上推出汽油RAV4，也就是說，當台灣、日本、北美等其他市場逐漸「全面電氣化」時，中東、大陸消費者還是可以選擇最便宜的汽油配置。

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲中東市場跟進大陸市場推出入門款的2.0升汽油。

台灣6代RAV4相較上一代5代，全面改搭2.5升油電，少了2.0升汽油也讓稅金門檻提高一些，因此仍有不少台灣車迷相當期盼未來RAV4能推出入門的2.0升汽油動力。

在中東市場最新上架的6代RAV4，提供 2.0升汽油引擎，最大馬力約 169 匹；另外也同步供應 2.5 升Hybrid油電版本，最大輸出可達 236 匹。汽油RAV4開價105,900迪拉姆AED起，折合新台幣約90萬。

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲除了入門汽油外，另有提供2.5升油電。

2.5升油電則開價114,900迪拉姆AED，折合新台幣為98萬，做為參考，台灣RAV4售價從104萬起跳，統一都是2.5升油電。

關鍵在於市場環境不同。中東地區排放法規不像歐洲那麼嚴格，加上油價相對親民，消費者對傳統汽油動力仍有需求，因此TOYOTA 仍保留這具 2.0 升自然進氣引擎。

另外，中東市場版本等級規劃也有所差異，像是 EX、EXR、GXR 可選汽油或油電；Adventure、VXR 則以油電為主。部分運動化版本（如 GR Sport）則未列入當地販售名單。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

推薦閱讀

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣TOYOTA「2026年重點新車」！全新跨界跑旅、第9代Hilux有望登台

台灣TOYOTA「2026年重點新車」！全新跨界跑旅、第9代Hilux有望登台

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

最新文章

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看2026-02-18

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣TOYOTA「2026年重點新車」2026-02-18

Audi大陸專屬電動休旅E7X實照曝光2026-02-18

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

JD Power公布報告新車故障率創新高2026-02-17

駕駛未禮讓喊冤：視線受阻　法官打臉2026-02-17

台灣Nissan「2026年重點新車」2026-02-17

無照地雷4重點整理　車主借車也會挨罰2026-02-17

熱門文章

遇救護車卻遭「包夾」　駕駛逆轉免罰2026-02-16

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

台灣Nissan「2026年重點新車」2026-02-17

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

Audi大陸專屬電動休旅E7X實照曝光2026-02-18

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

賓士AMG宣布C-Class與GLC回歸6缸引擎2026-02-16

JD Power公布報告新車故障率創新高2026-02-17

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA2026-02-14

相關新聞

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

讀者迴響

熱門文章

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

JD Power公布報告「新車故障率創4年新高」！德系大廠慘墊底

JD Power公布報告「新車故障率創4年新高」！德系大廠慘墊底

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366