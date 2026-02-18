第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷好想要的6代RAV4汽油款，於中東市場現身，這也是繼大陸市場後，中東跟上推出汽油RAV4，也就是說，當台灣、日本、北美等其他市場逐漸「全面電氣化」時，中東、大陸消費者還是可以選擇最便宜的汽油配置。

▲中東市場跟進大陸市場推出入門款的2.0升汽油。

台灣6代RAV4相較上一代5代，全面改搭2.5升油電，少了2.0升汽油也讓稅金門檻提高一些，因此仍有不少台灣車迷相當期盼未來RAV4能推出入門的2.0升汽油動力。

在中東市場最新上架的6代RAV4，提供 2.0升汽油引擎，最大馬力約 169 匹；另外也同步供應 2.5 升Hybrid油電版本，最大輸出可達 236 匹。汽油RAV4開價105,900迪拉姆AED起，折合新台幣約90萬。

▲除了入門汽油外，另有提供2.5升油電。

2.5升油電則開價114,900迪拉姆AED，折合新台幣為98萬，做為參考，台灣RAV4售價從104萬起跳，統一都是2.5升油電。

關鍵在於市場環境不同。中東地區排放法規不像歐洲那麼嚴格，加上油價相對親民，消費者對傳統汽油動力仍有需求，因此TOYOTA 仍保留這具 2.0 升自然進氣引擎。

另外，中東市場版本等級規劃也有所差異，像是 EX、EXR、GXR 可選汽油或油電；Adventure、VXR 則以油電為主。部分運動化版本（如 GR Sport）則未列入當地販售名單。