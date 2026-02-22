ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Audi「RS 5高性能房車＆旅行車」登場！639匹馬力3.6秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

Audi Sport 日前正式發表全新 RS 5，這也是品牌旗下首款高性能插電式油電混合動力車型，象徵 RS 車系正式邁入電氣化時代。新車結合 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎與高效電動馬達，系統綜效輸出達 470 kW（639 PS），0 至 100 km/h 加速僅需 3.6 秒，並具備最長約 87 公里的純電市區行駛能力，在性能與日常實用性之間取得全新平衡。

外觀設計延續 RS 家族一貫的強悍風格，車體較標準 A5 車系明顯加寬，搭配蜂巢式水箱護罩、大尺寸進氣口與專屬空力套件，營造濃厚性能氣息。燻黑 Matrix LED 頭燈與數位 OLED 尾燈，結合 RS 專屬燈光識別，進一步強化科技感與辨識度。內裝則導入全新數位化座艙配置，搭配 11.9 吋虛擬儀表與 14.5 吋中控觸控螢幕，並提供多樣 RS 專屬駕駛資訊顯示，強調駕馭體驗的即時回饋。

動力系統方面，RS 5 採用全新高性能插電式混合架構，引擎本體可輸出 375 kW（510 PS），搭配 130 kW 電動馬達與 25.9 kWh 高容量電池組，兼顧強勁輸出與能源效率。透過 11 kW 交流充電系統，電池可於約 2.5 小時內充滿。此套混合系統不僅提供充沛的動力支援，也能在城市行駛時實現低噪音與零排放表現，進一步提升日常使用的便利性。

底盤與傳動系統同樣為本次改款重點。RS 5 首度導入具備動態扭矩控制的 quattro 四輪驅動系統，後軸配置電控扭矩分配裝置，可於毫秒間調整左右輪動力輸出，提升彎道靈活性與循跡穩定度。搭配 RS 專屬運動化懸吊系統、雙閥門阻尼器與高性能煞車配置，讓車輛在舒適與操控之間取得更精準的平衡，無論日常通勤或激烈操駕皆能勝任。

市場規劃方面，全新 Audi RS 5 將於德國內卡蘇姆工廠生產，歐洲市場預計 2026 年第一季開放接單，並於同年夏季開始交付。以插電式混合動力結合高性能定位的產品策略，顯示 Audi Sport 正積極回應全球電動化趨勢，同時保留 RS 車系一貫的操控樂趣與駕駛激情，為高性能車市場開創新的發展方向。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪RS5RS5汽車新車旅行車性能大改款房車

