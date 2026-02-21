Audi「新一代RS 5外流照」搶先看！傳V6引擎搭PHEV油電破500匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 全新世代 RS 5 尚未正式發表，卻已連續出現資訊外流。繼官方社群貼文意外透露新車將採用插電式油電動力後，近日房車與 Avant 旅行車版本的完整外觀照亦在網路曝光，顯示發表時程可能已進入最後階段。

從流出圖片觀察，新一代 RS 5 延續品牌最新設計語彙，車頭採更寬大的單體式水箱護罩與大型進氣開口，搭配更外擴的前後輪拱設計，整體視覺張力較 A5、S5 更為鮮明，寬體比例與低趴姿態仍是 RS 車系核心特徵。

內裝部分亦同步曝光，採用新世代數位化座艙配置，大尺寸曲面螢幕整合儀表與多媒體系統，搭配平底跑車方向盤與 RS 專屬運動座椅。整體鋪陳兼顧科技感與性能氛圍，符合品牌高階性能車定位。

動力規格尚未正式公布，但普遍推測新車將搭載 2.9 升 V6 雙渦輪引擎結合電動馬達的插電式油電系統，綜效輸出有望突破 500 匹馬力，甚至上看 550 匹以上。若屬實，將明顯超越前代 B9 世代 RS 4 Edition 25 Years 的 464 匹馬力表現，也意味著 RS 車系正式進入電氣化高性能階段。

Audi 近年積極推動性能車電動化轉型，RS 5 若改採 PHEV 架構，不僅有助於降低平均排放，也能在低速區間提供更即時的扭力輸出。對於傳統性能車迷而言，聲浪與重量控制將成為後續關注焦點。

台灣市場方面，RS 車系屬小眾高性能級距產品，但具備品牌形象指標意義。若新世代 RS 5 採插電式油電架構，未來導入國內時將涉及稅制計算、售價定位與配額規劃等因素。隨著高性能車逐步電氣化，RS 5 的產品策略也被視為 Audi 未來性能路線的重要風向球。