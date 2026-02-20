ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 日前發表全新客製化作品 Phantom Arabesque，這款以 Phantom Extended 為基礎打造的唯一訂製車型，由 Private Office Dubai 主導策劃，向中東深厚的建築文化致敬。新車最大亮點在於品牌首度將專利雷射雕刻技術應用於引擎蓋，透過嶄新工藝語彙詮釋傳統 Mashrabiya 花窗圖騰，展現 Rolls-Royce 在當代奢華工藝領域的持續探索。

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

Mashrabiya 為中東傳統建築常見的木製格柵結構，兼具隱私、採光與通風功能，是當地住宅與宮殿建築的重要元素。設計團隊從其幾何結構與光影變化汲取靈感，將圖騰轉化為車身視覺主軸。為呈現更具層次的效果，Rolls-Royce 歷時五年研發全新雷射雕刻製程：先以深色塗層打底，覆上多層透明漆，再施以淺色面漆，最後以高精度雷射在表層刻蝕約 145 至 190 微米深度，使下層色彩隱約浮現。經手工細緻打磨後，形成具立體感且耐久的表面質地，隨光線變化呈現細膩光影層次。

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

外觀方面，Phantom Arabesque 採用 Bespoke 雙色塗裝，車身主體為 Diamond Black，上半部則以 Silver 形成對比，並搭配同色手繪單條 Coachline，於細節處融入 mashrabiya 圖騰。車頭配置發光式 Pantheon 水箱護罩，外框以 Dark Chrome 處理，搭配上照式 Spirit of Ecstasy 立像，強化夜間辨識度與雕塑感。22 吋局部拋光鋁圈則進一步提升整體氣勢與精緻度。

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

座艙鋪陳延續外觀設計主題，最引人注目的為橫跨前座儀表台的 Gallery 區域。設計團隊以 Blackwood 與 Black Bolivar 木材打造繁複鑲嵌藝術，透過精準拼接呈現 mashrabiya 幾何圖樣，並搭配深色調偏心時鐘作為視覺焦點。內裝主色選用 Selby Grey 與 Black 皮革，前後座頭枕繡有黑色 mashrabiya 圖騰，Starlight Doors 星光車門則以灰色滾邊與黑色對比縫線收邊。發光門檻飾板亦融入呼應引擎蓋雕刻的圖樣，形塑由外而內一致的設計敘事。

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

Phantom Arabesque 已交付中東客戶，成為其私人收藏之一。透過此一專屬訂製作品，Rolls-Royce 不僅展示在塗裝與表面處理領域的技術突破，也進一步強化品牌在全球高端客製市場的定位。雷射雕刻工藝的成功應用，象徵未來 Bespoke 領域在材質運用與視覺表現上仍具備廣闊發展空間。

專利雷射雕刻技術首度應用　Rolls-Royce Phantom Arabesque 致敬中東建築藝術

關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯PhantomExtended客製化雷射雕刻豪華汽車新車

