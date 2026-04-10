「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

▲福特六和預告將導入的Ford Bronco，海外推出新年式。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

4月1日台灣福特六和揭露今年重點規劃，其中就包含預告導入Ford Bronco越野休旅，而近來海外原廠也悄悄為Bronco推出新年式，並以帥氣的Wildtrak套件作為賣點，讓Bronco展現更強悍的越野氣息。

▲Bronco Wildtrak雖讓入手門檻高了不少，但外觀、越野能力都得到強化。

Wildtrak作為福特經典象徵，不過這次不再是獨立車型，而是改為套件形式提供，作四門Bronco Badlands車型選配，主打更純粹的越野玩家取向，Bronco Wildtrak售價約62,830美金，折合新台幣約199萬左右。

升級幅度包括黑化外觀套件與Sasquatch越野套件，帶來更粗獷的視覺風格，同時在機能面也大幅升級，像是電子差速鎖、高離地間隙與HOSS 3.0懸吊系統，再搭配FOX避震器與35吋越野胎，整體越野能力直接拉滿。動力採2.7升V6渦輪，擁有330匹馬力、57.3公斤米扭力。

▲台灣預計今年上市Bronco，而海外則有小改款測試車被捕獲。

值得一提的是，海外不僅近期推出新年式，甚至已經出現小改款的測試車，為今年Bronco改款埋下不少伏筆。而台灣市場上，日前已經預告會導入Bronco越野休旅，接單價197.8萬，台灣導入規格將以2.3升動力為主。