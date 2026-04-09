三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

▲新年式Xpander、Xpander Cross泰國開賣。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

過去曾在台灣測試無緣導入的三菱Xpander跨界MPV，近來與兄弟車跨界版的Xpander Cross雙雙在泰國推出新年式，當地售價折合新台幣約93萬，不僅有實用的3排7人座空間，還有省油的1.6升油電系統。

▲外觀換上新的水箱護罩，跨界版的Xpander Cross展現濃厚的越野氣息。

新車以象徵性的粗獷風格，換上全新水箱護罩與前保桿設計，搭配LED霧燈、燻黑尾燈與17吋雙色鋁圈，整體視覺更偏向SUV風格，尤其Xpander Cross更強調戶外氣息，看起來更有越野味。

▲內裝一點都不陽春，雙色內裝營造更好的質感。

內裝部分也同步升級，車艙改用深色鋪陳，能選擇視覺更好的黑棕雙色設計，質感明顯提升，中控升級10吋觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，科技感與便利性都有感進步。空間依舊是這台車賣點，維持3排7人座設定，加上靈活的收納與乘載機能，對家庭用戶或商務接送都相當友善。

動力搭載全新1.6升Hybrid油電系統，搭配CVT變速箱，可輸出114匹綜效馬力，並具備短程純電行駛能力，在油耗與靜肅性上都更有優勢，同時也將Diamond Sense駕駛輔助系統列為標配，安全配備一次到位。