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台灣「新進口中型休旅5月上市」年稅金9千有找！1.2升渦輪油電又省油

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）▲寶嘉聯合官宣預告新一代C5 Aircross即將上市。（圖／翻攝自雪鐵龍）

記者徐煜展／綜合報導

於去年台北車展現身就開始接單的新一代Citroën C5 Aircross休旅，終於在台灣確定上市行程，預計5月11日正式上市，不僅有著主流的中型休旅尺碼空間，更具備省油省稅金的1.2升渦輪油電！

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲在高油價時代，省油省稅金的小排氣量引擎相當吃香。

新一代Citroën C5 Aircross實力強勢，尺碼4,692x1,902x1,689mm、軸距2,784mm，動力在台灣更是吃香，1.2升渦輪油電在台灣具備省油、省稅金優勢，參考同動力架構的Peugeot 3008，搭配6速手自排變速箱，擁有145匹綜效馬力。

1.2升渦輪油電，涵蓋Peugeot等多款車系，接下來也將為Citroën、愛快羅密歐等車款布局，1.2升渦輪油電更是以每年稅金9千元有找切中台灣消費者購車甜蜜點。

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲保發中心日前曝光168萬售價，實際上市售價有望更低、更便宜。

新一代Citroën C5 Aircross目前可在官網預定，官網初步資料顯示，可選擇6種車色，需繳納5千訂金即可完成預接牌單，售價日前保發中心揭露168萬可作為參考。Citroën今年除了有C5 Aircross休旅外，另還有C3 Aircross 7人座，2款休旅主攻市場競爭激烈的休旅市場而來。

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關鍵字：CitroënBerlingoMPV7人座C5 AircrossSUV休旅新車預報

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