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賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近日針對即將發表的全新 AMG GT 4-Door Coupé 展開最終冬季測試，並於瑞典北部極地環境完成關鍵驗證。原廠指出，新車在雪地與結冰湖面等低抓地力條件下，持續強化車輛的動態表現與操控精準度，藉此確保在各種氣候環境中皆能維持高水準的性能輸出與駕馭穩定性。

精進四驅與底盤系統　全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 完成最終冬測

此次測試重點之一在於全新導入的「AMG RACE ENGINEER」系統，該系統整合軟硬體控制邏輯，提供駕駛更細膩的車輛動態調整能力。透過中控介面的多組控制旋鈕，可針對動力反應、彎道表現與循跡控制進行個別設定，使車輛能依照不同駕駛風格與路況條件進行最佳化調整，進一步提升操控精度與駕馭樂趣。

精進四驅與底盤系統　全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 完成最終冬測

動力與傳動方面，新一代 AMG GT 4-Door Coupé 採用三具軸向磁通電動馬達配置，並搭配 AMG Performance 4MATIC+ 全可變四輪驅動系統。此架構可實現前後軸與後輪左右間的扭力獨立分配，提升抓地力與行駛穩定性。同時，系統可依即時路況調整動力輸出，在雪地等低摩擦環境下仍能維持良好的牽引力表現。

精進四驅與底盤系統　全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 完成最終冬測

底盤與能量管理部分，新車導入 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 氣壓懸吊系統，結合半主動式防傾控制機制，在操控與舒適之間取得平衡。此外，電池系統具備直接冷卻技術與精密溫控機制，即使在嚴寒環境中仍可維持穩定的性能輸出與充電效率。

精進四驅與底盤系統　全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 完成最終冬測

隨著最終測試階段完成，該車預計將於近期正式發表，進一步擴展 Mercedes-AMG 在高性能電動車領域的產品布局。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGGT4doorCoupe四門房車跑房車汽車新車

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