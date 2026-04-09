「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

▲廣汽豐田推出新Camry運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

縱使房車市場衰退，TOYOTA Camry仍緊守中大型房車市場，大陸廣汽豐田為Camry再出招，推出全新的磨砂金運動PLUS版，不僅外觀、內裝更有質感，2.0升油電又省油，一桶油可輕鬆跑出超過1千公里續航。

▲新運動款以2.0升油電動力作主打。

新Camry磨砂金運動PLUS版大陸開價20.98萬人民幣，折合新台幣約93萬，與台灣的2.0升汽油、2.5升油電不同，大陸Camry還有令人羨慕的2.0升油電配置，平均油耗22.2km/L，一桶油即可輕鬆行駛 超過1000公里，兼顧動力與省油表現。

新車延續現行款Camry設計，但最明顯的變化是新增磨砂金外觀塗裝，搭配全新的運動套件，前後LOGO及部分飾條經黑化處理，同時配備19吋鋁圈，整體更具精緻運動風格。車身長寬高分別為4,915/1,840/1,450mm，軸距 2,825mm。

▲TSS安全防護也沒少！舒適配備應有盡有。

車內配備10.25吋中控螢幕與7吋液晶儀表，支援手機APP遠程控制、CarPlay、HUAWEI HiCar及CarLife等手機連結功能，真皮座椅具有通風、加熱功能，配備相當豐富又能打。