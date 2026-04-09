ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

▲廣汽豐田推出新Camry運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田推出新Camry運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

縱使房車市場衰退，TOYOTA Camry仍緊守中大型房車市場，大陸廣汽豐田為Camry再出招，推出全新的磨砂金運動PLUS版，不僅外觀、內裝更有質感，2.0升油電又省油，一桶油可輕鬆跑出超過1千公里續航。

▲廣汽豐田推出新Camry運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新運動款以2.0升油電動力作主打。

新Camry磨砂金運動PLUS版大陸開價20.98萬人民幣，折合新台幣約93萬，與台灣的2.0升汽油、2.5升油電不同，大陸Camry還有令人羨慕的2.0升油電配置，平均油耗22.2km/L，一桶油即可輕鬆行駛 超過1000公里，兼顧動力與省油表現。

新車延續現行款Camry設計，但最明顯的變化是新增磨砂金外觀塗裝，搭配全新的運動套件，前後LOGO及部分飾條經黑化處理，同時配備19吋鋁圈，整體更具精緻運動風格。車身長寬高分別為4,915/1,840/1,450mm，軸距 2,825mm。

▲廣汽豐田推出新Camry運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TSS安全防護也沒少！舒適配備應有盡有。

車內配備10.25吋中控螢幕與7吋液晶儀表，支援手機APP遠程控制、CarPlay、HUAWEI HiCar及CarLife等手機連結功能，真皮座椅具有通風、加熱功能，配備相當豐富又能打。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACamry房車改款TSS油電大改款CrownPrius

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭敬騰誇Summer「超可愛」　索取親親遭拒：妳有包袱

推薦閱讀

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣！國產、進口都能用

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣！國產、進口都能用

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

台灣Hyundai公布年度計畫「0關稅美製車有譜了」！3年推9新車搶市

台灣Hyundai公布年度計畫「0關稅美製車有譜了」！3年推9新車搶市

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

最新文章

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣2026-04-09

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台日合作電動三輪車開放個人訂購2026-04-08

台灣Hyundai年度計畫美製車有譜2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

台灣5年「暴增27萬輛豪車」2026-04-08

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」2026-04-08

169.8萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市2026-04-08

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」2026-04-08

熱門文章

台日合作電動三輪車開放個人訂購2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

台灣5年「暴增27萬輛豪車」2026-04-08

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」2026-04-08

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」2026-04-08

台灣Hyundai年度計畫美製車有譜2026-04-08

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

相關新聞

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

讀者迴響

熱門文章

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

台灣5年「暴增27萬輛豪車」！有錢人超跑沒人敢開　代駕也會怕

台灣5年「暴增27萬輛豪車」！有錢人超跑沒人敢開　代駕也會怕

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366