普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣！國產、進口都能用

▲RE005熱血、日常代步都能用！向有操控靈魂的消費者招手。（圖／翻攝自普利司通、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

普利司通持續強化性能胎布局，最新Potenza系列RE005於4月9日在台中麗寶國際賽車場發表，作為RE004後繼產品，RE005從膠料、胎紋到結構全面升級，鎖定更全面的日常性能胎定位，強調乾濕地操控與使用效率同步進化，要讓抓地性能堅持到最後一刻！

▲相較上一代抓地性能、輪胎壽命都有明顯升級。

RE005透過全新膠料配方與接地設計優化，乾地抓地力較RE004提升約8%，濕地抓地力更提升約10%，應對台灣多雨潮濕的氣候，導入全新排水溝槽設計，進一步提升排水效率與抗水漂能力，讓濕地行駛更穩定安心。

RE005新胎採用輕量化結構與低能耗設計，滾動阻力表現提升達14%，有助於降低油耗與能源消耗，同時輪胎壽命也增加約4%，兼顧性能與耐用度，讓RE005不再只是性能車專屬，連電動車族群也能安心使用，對續航里程同樣有所幫助。

▲尺碼涵蓋主流的15～20吋國產、進口車系。

操控方面，RE005透過強化胎塊剛性與優化接地面積，帶來更直接的轉向反應與過彎支撐性，不論山路或日常駕駛，都能感受到更穩定的車身動態。

尺寸規格也更加貼近市場需求，RE005提供15至20吋多元選擇，涵蓋國產掀背、房車到進口性能車、電動車等，適用範圍相當廣泛。