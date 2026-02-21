ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo「70年代經典獵跑車P1800ES」限量重生！手工打造年產僅5輛

圖文／7Car 小七車觀點

來自荷蘭的改裝設計公司 Autoforma 近日發表針對 1970 年代經典 Volvo P1800ES Shooting Brake 的現代化重製方案，採限量手工打造形式，每年僅生產 5 輛，單車價格約 30 萬歐元（約新台幣 1,000 萬元以上）。

本次改造計畫共推出三種版本，分別為 Forward Fashionista、Heritage Heaven 與 Modern Marvel，其中定位最為激進的為 Forward Fashionista。

動力系統換裝 Volvo 渦輪增壓 T5 五缸引擎，搭配優化後變速系統。底盤部分則重新調校懸吊、加寬輪距，並升級煞車散熱系統與轉向齒比，強化操控表現。

外觀方面，Forward Fashionista 版本配備碳纖維輪拱外擴套件、前下擾流、整合式車頂尾翼，以及重新設計的水箱護罩細節。前後均採 LED 照明，提供兩款鍛造輪圈選擇，並可選配車頂行李架與多種客製化車色。

內裝全面翻新，包括重新包覆的儀表台、座椅與門板，並設計延伸至後座的全新中央鞍座。原廠亦提供客製行李組，與車主選定內裝配色相互呼應。

Heritage Heaven 版本則主打保留原始設計語彙，採用接近當年車色與材質搭配，機械升級重點放在耐用與可靠性。Modern Marvel 則進一步導入現代化燈組、升級懸吊系統與更多材質、配色選擇。

近年歐洲 Restomod 市場持續升溫，將經典車款外型保留、機械全面現代化已成高階客層新趨勢。P1800ES全球數量本就稀少，整體價格已達高階豪華跑車水準。

對台灣市場而言，此類車款屬高度小眾收藏型產品，且須面對進口認證與排放法規問題。其價值更多來自手工製作與品牌故事，而非量產市場競爭力。

整體而言，Autoforma 的 P1800ES 改造計畫，屬於高階經典車市場的精品級作品，鎖定的是願意為設計與獨特性買單的收藏買家。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volvo沃爾沃P1800ES獵跑車ShootingBrake經典重製改裝手工汽車骨董車

